Muere Joan Roca, bajista de Antònia Font, a los 53 años

Joan Roca (Palma, 1972), bajista de la banda mallorquina Antònia Font, ha muerto este miércoles, según han confirmado a EFE fuentes del entorno del músico.

Joan Roca formaba parte del popular grupo mallorquín, fundado en 1997, conjuntamente con Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa y Pere Debon.

El grupo se consolidó como uno de los más influyentes del pop en catalán, con un estilo caracterizado por melodías festivas y letras humorísticas, poéticas, surrealistas y fantasiosas. Tiene ocho álbumes.

Separación y reencuentro

La banda se separó en 2013, después de 16 años de carrera, aunque volvió a reunirse y en 2021 anunció nuevas canciones y conciertos para 2022.

El bajista fallecido también participó en otros grupos como Geometrical Sardine, Dinamo, U Jazz, Quartet o Ensemble ACA.

Condolencias

La presidenta balear, Marga Prohens, ha manifestado a través de la red social X todo su afecto a la familia, amigos e integrantes de Antònia Font.

"Gracias, Joan, por hacernos cantar, bailar, reír y soñar, por hacernos sentir tanta alegría y por formar parte de nuestras vidas a través de la música. Tus notas y tu legado perdurarán para siempre", ha indicado Prohens.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha lamentado la muerte del bajista, que ha considerado una noticia "terrible".

Una notícia terrible. Perdem un artista excepcional i una gran persona. La seva música amb Antònia Font forma part de la banda sonora de moltes vides i també de la identitat cultural de les nostres illes. El meu afecte a la seva família i als seus companys i amics. Gràcies per… — Francina Armengol (@F_Armengol) July 22, 2026

"Perdemos a un artista excepcional y una gran persona. Su música con Antònia Font forma parte de la banda sonora de muchas vidas y también de la identidad cultural de nuestras islas. Mi afecto a su familia y a sus compañeros. Gracias por tanto, Joan. Descansa en paz", ha escrito en su cuenta de X.

A las condolencias por la muerte del músico se han sumado otros dirigentes políticos como la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien ha hecho alusión a la "huella que perdurará por siempre" que deja su talento.