Muere Plas Johnson, el saxofonista del tema de 'La Pantera Rosa', a los 94 años

El saxofonista estadounidense Plas Johnson, autor del inconfundible solo del tema de La Pantera Rosa, falleció el pasado 15 de julio en su domicilio de Los Ángeles a los 94 años, según confirmaron sus hijos, Eric Johnson y Stephanie Oliver, al New York Times. El músico murió una semana antes de cumplir los 95 años y se mantuvo en activo hasta el final: su familia señaló que había actuado poco antes en la residencia donde vivía. No ha trascendido la causa de la muerte.

La melodía, compuesta por Henry Mancini para la comedia que Blake Edwards dirigió en 1963, protagonizada por Peter Sellers en el papel del inspector Clouseau, obtuvo tres premios Grammy y una nominación al Óscar a la mejor banda sonora original. El American Film Institute la incluye entre las veinte mejores partituras de la historia del cine.

Una pieza compuesta para él

Mancini reconoció años después que había escrito el tema pensando específicamente en Johnson. En sus memorias, publicadas en 1989, el compositor explicó que solía elegir a sus intérpretes antes de componer y crear la música en torno a ellos, y que el saxofonista reunía el sonido y el estilo que buscaba. Johnson recordaba que la grabación se resolvió en apenas dos tomas y que, al terminar, los músicos de cuerda se sumaron al aplauso. Publicada como sencillo, la pieza figuró entre los diez primeros de las listas de música para adultos. El intérprete la regrabó en 2004 para un disco homenaje a Mancini y en 2006 para el remake protagonizado por Steve Martin.

Plas John Johnson Jr. nació en Donaldsonville (Luisiana) el 21 de julio de 1931 en una familia de músicos: su madre tocaba el piano y cantaba, y su padre, el saxofón. Comenzó como cantante y, ya en Nueva Orleans, recibió de su padre un saxofón soprano con el que empezó a formarse. Después pasó al alto y al tenor —y más tarde al barítono, el clarinete y la flauta— y fundó junto a su hermano Ray, pianista, el grupo Johnson Brothers. Tras su etapa en el Ejército, se estableció en Los Ángeles, donde estudió en la Westlake School of Music.

Músico de sesión imprescindible

En la capital de la industria discográfica se convirtió en uno de los instrumentistas más solicitados para las sesiones de grabación, integrante de aquel grupo de músicos anónimos que sostenían los grandes éxitos y cuyo trabajo recogió el documental The Wrecking Crew (2008). Grabó con Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Sam Cooke, Marvin Gaye, Barbra Streisand, B.B. King, los Beach Boys —participó en el álbum Pet Sounds de 1966— y Steely Dan, entre muchos otros. También tocó el piccolo en "Rockin' Robin", de Bobby Day (1958), y formó parte durante quince años de la banda del programa de Merv Griffin.