Piden boicotear los conciertos de Rosalía en Argentina por compartir un vídeo de la exactriz porno Mia Khalifa

Rosalía se ha visto envuelta en una polémica en Argentina después de compartir en TikTok una publicación de Mia Khalifa sobre la victoria de España frente a la selección argentina en la final del Mundial. La decisión de la cantante ha provocado las críticas de algunos de sus seguidores en el país, que han pedido boicotear sus próximos conciertos en Buenos Aires.

En el vídeo, la exactriz de cine para adultos aparece en un balcón, junto a una bandera española, mientras celebra el triunfo de la selección y suena La Perla, una de las canciones del disco Lux de Rosalía. Sobre las imágenes puede leerse el mensaje: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

La artista catalana reposteó posteriormente la publicación. Algunos seguidores argentinos interpretaron el uso de la palabra "perlas" como una referencia despectiva a la selección albiceleste, que perdió por 1-0 frente a España.

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

Llamamientos al boicot

La controversia se ha trasladado a las redes sociales, donde varios usuarios han reprochado a Rosalía que compartiera el vídeo poco antes de sus actuaciones en Argentina. La cantante tiene previstos cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Entre las críticas recogidas por Clarín, algunos seguidores han anunciado que venderán sus entradas o han pedido que el recinto permanezca vacío. "Vendo 4 entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina", escribió uno de ellos.

BASTA DE QUE NOS TOMEN DE BOLUDOS. pic.twitter.com/NoCdzA7UxD — La Trinchera (@TrincheraCarajo) July 21, 2026

Otro usuario reclamó que el público argentino rompiera sus entradas y que el Movistar Arena estuviera "completamente vacío". También se difundieron mensajes en los que se acusaba a la cantante de falta de sensibilidad hacia quienes habían pagado para acudir a sus conciertos.

Rosalía elimina el vídeo

Tras la reacción provocada por la publicación, Rosalía retiró de TikTok el repost del vídeo de Mia Khalifa. El gesto, sin embargo, no ha impedido que la controversia haya seguido circulando por las redes sociales argentinas a pocos días del comienzo de sus conciertos en Buenos Aires.