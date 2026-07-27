Diana Krall cancela su concierto en las Noches del Botánico a última hora

La cantante y pianista canadiense Diana Krall ha suspendido el concierto que tenía previsto ofrecer este mismo lunes en el conocido festival madrileño Noches del Botánico. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores de la artista, especialmente debido a la escasa antelación con la que se ha hecho pública.

Según ha informado la propia organización del certamen musical a través de sus canales oficiales y redes sociales como X, la decisión ha sido adoptada de forma unilateral por la intérprete y su equipo de representación, dejando claro que los motivos son completamente ajenos a los promotores del evento.

"Lamentamos comunicar que el concierto de Diana Krall, previsto para hoy, 27 de julio, en Noches del Botánico, ha sido cancelado", reza el inicio del comunicado oficial emitido. En el mismo texto, los responsables de la cita madrileña subrayan que acababan de recibir la notificación por parte de la oficina de la artista, eximiendo así de cualquier responsabilidad a la organización del ciclo de conciertos estival.

El concierto de Diana Krall previsto para hoy, 27 de julio, queda cancelado. 👇 pic.twitter.com/HBPNXYzqP1 — Noches del Botánico (@nochesbotanico) July 27, 2026

Ante esta inesperada situación, el festival ha activado de inmediato el protocolo para la devolución del importe de las entradas a los miles de asistentes que esperaban disfrutar de la velada de jazz. Los espectadores que adquirieron sus pases a través de los canales de venta oficiales online, ya sea la página web del certamen o el portal de El Corte Inglés, no tendrán que llevar a cabo ningún tipo de gestión. Según han garantizado, recibirán el reembolso íntegro de forma automática en sus cuentas durante los próximos días.

Por otro lado, la casuística cambia para aquellos que optaron por la compra presencial. Los seguidores de la artista que se hicieron con sus tickets de forma física en algún centro comercial o en una sucursal de la agencia de Viajes El Corte Inglés deberán acudir al mismo punto de venta para solicitar la restitución del dinero. De igual manera, quienes compraron sus pases directamente en la taquilla del festival situado en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII tendrán que personarse allí para recuperar el importe abonado.

"Lamentamos profundamente las molestias que esta cancelación pueda ocasionar y agradecemos sinceramente vuestra comprensión y la confianza depositada en Noches del Botánico", concluyen los promotores en su mensaje dirigido a los aficionados.

La cancelación supone un duro revés para los amantes del jazz en la capital, que aguardaban con expectación el regreso a los escenarios españoles de la ganadora de múltiples premios Grammy. Diana Krall, reconocida mundialmente por su inconfundible voz de contralto y su virtuosismo al piano, se ha consolidado a lo largo de las décadas como una de las figuras más destacadas del jazz contemporáneo. La canadiense se encuentra actualmente inmersa en una gira en la que repasa los grandes éxitos de su aclamada discografía y su ausencia en Madrid deja un notable vacío en la programación cultural de este verano.