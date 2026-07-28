Abucheos en el concierto de Rosalía en Chile tras mencionar una bandera argentina

Rosalía vuelve a verse envuelta en la polémica surgida en las redes sociales tras compartir una publicación sobre la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol. La controversia ha cobrado fuerza de nuevo después de su concierto en Chile, donde un comentario de la cantante sobre una bandera argentina presente entre el público ha provocado nuevas críticas entre algunos usuarios de ese país, que han interpretado sus palabras como una burla.

La polémica comenzó después de que la artista compartiera en Instagram una publicación de Mia Khalifa en la que celebraba la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol. El vídeo utilizaba La Perla, una canción de Rosalía, e incluía comentarios contra los argentinos.

Tras recibir numerosas críticas, la cantante pidió perdón y explicó que había compartido la publicación únicamente porque sonaba uno de sus temas, sin reparar en el resto del contenido. Sus explicaciones no impidieron que en las redes sociales aparecieran llamamientos al boicot y peticiones para que sus seguidores revendieran o solicitaran el reembolso de las entradas para sus próximos conciertos en Argentina.

El comentario durante el concierto

En medio de esta controversia, Rosalía se dirigió durante su actuación en Chile a una persona que mostraba una bandera argentina entre el público. "Una bandera de Argentina, muchas gracias por venir desde allí", dijo desde el escenario.

Sus palabras fueron recibidas con abucheos por parte de algunos asistentes. La reacción podría haber estado dirigida al comentario de la cantante, aunque también existe la posibilidad de que tuviera como objetivo la propia bandera argentina, debido a la rivalidad geográfica y deportiva entre Chile y su país vecino.

El gesto de Rosalía, aparentemente amable, fue interpretado por algunos usuarios argentinos como una nueva provocación. Las críticas volvieron así a extenderse por las redes sociales pese a las disculpas y explicaciones que la artista había ofrecido anteriormente.

Rosalía se sigue haciendo la viva con el público argentino. Lo que no sabe es que es una cantante de cuarta y lo que tardó años en subir, solo demora 5 minutos en caer. Nunca debes reírte de la gente. TODO VUELVE pic.twitter.com/vRKtSk7c9m — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) July 27, 2026

Entradas agotadas

La controversia se produce antes de los cuatro conciertos que Rosalía tiene programados en Buenos Aires los días 1, 3, 4 y 6 de agosto. Según las informaciones facilitadas, las entradas están agotadas desde hace meses.