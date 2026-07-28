Adiós a Bonnie Tyler: el legado de una figura irrepetible

Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años. En mayo fue sometida a una cirugía intestinal y, posteriormente, fue inducida al coma. Despertó del coma, pero su estado seguía siendo muy grave y permanecía en cuidados intensivos. Su marcha pone fin a una figura irrepetible, pero no a su gran legado.

Nació el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, en el seno de una familia humilde. Su verdadero nombre era Gaynor Hopkins. De madre corista en la iglesia, desde niña soñaba con subirse a los escenarios. Con el paso de los años, gracias a la influencia de Tina Turner y Janis Joplin, su pasión por la música se fue incrementando. Antes de alcanzar la fama, Bonnie Tyler trabajó en un supermercado, pero tras su paso por un concurso de talentos, adoptó su nombre artístico y comenzó a actuar en clubes y salas de su país natal.

Su talento llamó la atención de varios productores y, en 1976, firmó su primer contrato discográfico. Sin embargo, tuvo que someterse a una intervención en las cuerdas vocales y no siguió las pautas de recuperación de los médicos, lo que cambió su voz para siempre. Su nuevo timbre ronco y potente la hizo única y se convirtió en su mayor seña de identidad.

Su primer gran éxito llegó en 1977 con It's a Heartache. Tal fue el impacto de esta canción que la llevó a fichar por CBS con el objetivo de dar un salto internacional. Sin embargo, la cantante galesa tenía claro que quería trabajar con Jim Steiman, así en 1983 nació Total Eclipse of the Heart, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del pop. Este tema alcanzó el número uno en varios países y vendió millones de copias. Solo un año después volvió a alcanzar el éxito con Holding Out for a Hero, incluida en la banda sonora de la película Footloose.

Siete fueron sus años de gloria. Pero nunca desapareció, Bonnie Tyler continuó grabando discos y llenando estadios en sus giras internacionales. En los años noventa encontró el éxito en varios países europeos, y en 2013 representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión con Believe in Me, quedando decimonovena. Su participación en el festival se recibió como el regreso de una leyenda.

En lo personal, Bonnie eligió el camino de la discreción. Desde 1973 compartió su vida con Robert Sullivan, empresario y exjudoka. Nunca tuvieron hijos. Decidieron retrasarlo debido a su éxito, pero sobre los 40 años decidió intentarlo, sufriendo un aborto que marcaría el resto de su vida.

Junto a su marido construyó un importante patrimonio, con hasta 22 propiedades en Gales, Inglaterra, el Algarve portugués, Mallorca y Nueva Zelanda. Se calcula que la fortuna del matrimonio alcanzó los 40 millones de euros.

Bonnie Tyler fue distinguida con la Orden del Imperio Británico, en reconocimiento a su trayectoria artística. Recibió tres nominaciones a los Grammy, vendió 100 millones de discos y actuó en los cinco continentes. Cada una de sus interpretaciones transmitía gran intensidad, como si cada canción fuese la última. Así, la cantante de Gales se ganó el apodo de la primera dama del rock.