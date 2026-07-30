El antisemita Kanye West llega a Madrid con el visto bueno de Urtasun y una cascada de vetos en Europa

El rapero estadounidense Kanye West, que en la actualidad se hace llamar Ye, actúa este jueves en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en una actuación precedida por una enorme polémica a cuenta de las reiteradas declaraciones antisemitas del artista y sus públicas muestras de admiración hacia Adolf Hitler.

Esta actitud ha provocado una auténtica cascada de vetos en el continente europeo. Países como Reino Unido, Francia, Polonia, Suiza e Italia han optado por cancelar los conciertos del norteamericano durante los últimos meses ante la gravedad de sus publicaciones. Fuera de nuestras fronteras, Australia ya tomó la decisión el pasado año de revocar su visado tras el lanzamiento de la canción Heil Hitler. De este modo, la gira europea que inicialmente preveía quince paradas se ha visto reducida a tan solo seis, si bien se mantiene en países como Turquía, Países Bajos, Georgia, Albania, Portugal y España.

Pese a esta ola de cancelaciones, el Gobierno ha optado por ponerse de perfil. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha llegado a calificar de "repugnantes" las proclamas de West, pero ha descartado tajantemente que su departamento vaya a promover la suspensión del evento, delegando toda la responsabilidad en la empresa promotora. "Las manifestaciones que ha hecho Kanye West me repugnan (...) Dicho lo cual, no le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto", se excusó el titular de la cartera.

Esta inacción gubernamental ha despertado el lógico malestar entre la comunidad judía. La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha emitido un comunicado en el que expresa su "profunda preocupación" y su rechazo frontal a la celebración del evento. La institución defiende que la libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero advierte de que no puede utilizarse como excusa para "normalizar el discurso de odio, la exaltación del nazismo o la trivialización del mayor crimen cometido contra el pueblo judío".

En este sentido, la organización subraya que España no debería convertirse en un refugio para aquellos perfiles que difunden mensajes que alimentan el odio. "La cultura debe ser un espacio de encuentro y de respeto, nunca de legitimación del antisemitismo", concluyen desde la Federación, instando a las autoridades a realizar una profunda reflexión.

La controversia no es un asunto menor ni reciente. En febrero del año pasado, el rapero utilizó la red social X para publicar mensajes sumamente graves, llegando a afirmar "soy nazi" o "adoro a Hitler", y lanzando al mercado camisetas con esvásticas. Aunque tiempo después intentó recular pidiendo perdón y asegurando que amaba al pueblo judío, las autoridades británicas le prohibieron la entrada al país al considerar que su mera presencia amenazaba el bien público. Otros, como Francia o Polonia, siguieron esta misma senda de firmeza, lo que sitúa a España como una de las pocas excepciones que acogerá al controvertido artista.