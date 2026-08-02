Rosalía sale airosa del intento de boicot en Argentina y zanja la polémica en un recinto abarrotado

Rosalía protagonizó este sábado en el Movistar Arena de Buenos Aires el primero de los conciertos previstos en la capital argentina, marcado por la expectación tras la polémica, los intentos de boicot y la intensa campaña de acoso desatada en redes sociales durante los días previos. La cantante catalana, que ya había publicado una nota de disculpas, decidió dirigirse directamente a un recinto abarrotado nada más salir al escenario para aclarar lo sucedido tras la final del Mundial de fútbol de 2026.

El origen del malestar se remonta a los días posteriores a la final disputada entre las selecciones de España y Argentina. En medio del torrente de contenidos que circulaban por la red, la artista difundió en la plataforma TikTok un vídeo de la creadora de contenido Mia Khalifa en el que sonaba de fondo su tema La Perla. A pesar de que la publicación no contenía una intencionalidad ofensiva por parte de la cantante, tal y como ella aclaró después, el contexto deportivo llevó a que numerosos usuarios interpretasen el gesto como una burla hacia la derrota de Argentina.

El despiste generó una desproporcionada reacción en el entorno mediático y digital del país sudamericano. Diversos youtubers y creadores de contenido locales abanderaron una auténtica campaña de odio contra la artista y promoviendo la devolución masiva de entradas para sus recitales. La hostilidad saltó rápidamente a varios platós de la televisión argentina, donde tertulianos y presentadores traspasaron las líneas del debate profesional para verter descalificativos personales e insultos contra la cantante catalana, a la que llegaron a tildar de "gorda, puta y lesbiana" en horario de máxima audiencia.

Lejos de amedrentarse por el clima de crispación alimentado desde estos sectores y dispuesta a deshacer el malentendido de forma directa, Rosalía explicó al público porteño la ligereza con la que se produjo la interacción en la red social. "Madre mía qué lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un repost ahí", relató ante la multitud. La artista reconoció abiertamente que se trató de un error humano derivado de la propia inercia de la plataforma, asumiendo la responsabilidad del despiste: "Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad. Me sentó fatal lo ocurrido".

ROSALÍA apologized once again to the Argentine audience and everyone who attended her show tonight at Movistar Arena: "My God, what a mess that day was. I was just curious, without looking into it too much, and I quickly reposted it… and it was a huge mistake. It was never my… pic.twitter.com/kSFAXhoyEv — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 2, 2026

Tras la aclaración, la respuesta de los asistentes fue unánime en forma de aplausos, lo que desarmó el intento de boicot y permitió a la intérprete reafirmar su vínculo afectivo con la afición argentina. Durante su intervención, recordó el valor decisivo que tuvo su actuación en el festival Lollapalooza de 2019 para el despegue de su carrera internacional. "Fue aquí donde sentí por primera vez el cariño del público fuera de mi país", rememoró antes de interpretar a capela un fragmento de Pienso en tu mirá.

Para disipar cualquier duda sobre su respeto y afecto hacia el país sudamericano, Rosalía quiso enfatizar la trascendencia que Argentina ha tenido en su trayectoria artística. "¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy? En verdad es el lugar que me ha guiado hasta donde estoy hoy", declaró, calificando además a los asistentes como "el mejor público que hay en la Tierra". La intervención concluyó con la afirmación de que su "amor por Argentina sigue igual, intacto como el primer día", dejando la controversia resuelta antes de dar paso al repertorio musical del concierto.