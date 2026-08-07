La muerte de Felipe Lipe, que fuera bajista del popular conjunto de rock Tequila, se ha producido en el pueblo toledano de Ocaña, sin que se hayan conocido, en el momento en que redactamos este obituario, las causas de su fallecimiento, a los sesenta y ocho años de edad. Desde 1983, estaba separado del grupo, del que fue uno de sus fundadores. Se dedicaba en los últimos tiempos a ejercer su carrera de psicología, apoyando la rehabilitación de drogadictos, cuando él mismo, tiempo atrás, también lo había sido.

Felipe Gutiérrez Muñoz era su verdadero nombre y apellidos, aunque en el mundillo musical el apellido se había trocado en una repetición a medias de su apelativo. Era natural de Noblejas, habiendo celebrado su último cumpleaños hace pocas semanas, el veintisiete de junio. Hermano de Rafa, guitarrista de la banda Hombres G.

Sus padres querían que fuera pintor, sabedores de la destreza que mostraba dibujando. Llevaba de joven una vida bohemia, tocando con grupos rockeros de aficionados. En uno de los clubs cutres donde actuaba con uno de ellos, allá por la segunda mitad de los 70, acertaron a descubrirlo como bajista Alejo Stivel y Ariel Roth, músicos argentinos que estaban preparando el lanzamiento de un conjunto que iba a revolucionar a los adolescentes y jovencitos de la época: Tequila. Convencieron a Lipe para que se uniera a ellos y así es como éste se convirtió en cofundador de la nueva banda, con la que grabó cuatro álbumes: Matrícula de honor, Rock and Roll (1979), ¡Viva Tequila! (1980) y Confidencial (1981).

Lo conocí a principios de su carrera, vestidos informalmente con chupas de cuero, y camisas y pantalones de colorines. Eran dicharacheros y practicaban una suerte de rock, pop, glam, popularizando canciones muy pegadizas y bailables todas ellas, como "Salta", "Rock and roll en la plaza del pueblo", "Me vuelvo loco", "Quiero besarte"… El público de Tequila se había adelantado unos escasos pocos años antes de la movida madrileña, y lo mismo rebañaban seguidores de Pecos que de Leift Garret. Ensayaban al principio hasta ocho horas diarias para sonar bien. En aquella entrevista que les hice me decían que se dedicaban a la música porque no les gustaba ni estudiar ni trabajar.

Surgieron en un momento oportuno cuando los chicos un poco más jóvenes que ellos ya tenían un cierto poder adquisitivo, siquiera para acudir a los conciertos de Tequila y comprar sus discos. Su casa de discos, al apostar por Tequila, supo encauzar una afortunada operación comercial, como también ellos en sus actuaciones por toda España. Ganaron mucho dinero y lo malgastaron, cada uno como quiso, cayendo en el pozo de las drogas. En una de las redadas de la policía, cuando aparentemente Felipe Lipe no había trasgredido norma alguna, fue a parar a la cárcel, sobre el que pesó la Ley de Vagos y Maleantes.

Lipe se dio de baja del quinteto en 1983 y su puesto lo cubrió Alex de la Nuez (que también posteriormente fue componente de los Zombies y del dúo con Cristina). Pareja sentimental de la atractiva modelo Martina Klein.

Lo que hizo Felipe fue estudiar psicología, carrera a la que aplicó su entera dedicación, integrándose en Proyecto Hombre. Desengañado de la época que abusó de la heroína con sus compañeros, dedicó mucho tiempo en los últimos años a proyectar sus conocimientos profesionales a quienes querían desengancharse y abandonar su situación de drogodependientes. Al margen de esa humanitaria labor, no abandonó su vocación musical, al formar la Felipe Lipe Tequila Band.

Alejo Stivel y Ariel Roth lo convencieron para que participara en un documental de 2022 dirigido por Álvaro Longoria: Tequila, sexo, drogas, rock and roll, cuando ya un par de sus fundadores, el batería Manolo Iglesias y el guitarrista Julián Infante se habían marchado de este mundo, enfermos de sida. Por cierto, Alejo llamaba a Felipe 'Chimichurri'.

Tenía pareja y era padre de un hijo. Nada se sabía de Felipe Lipe desde su salida de Tequila, a efectos de popularidad, desconociéndose su labor didáctica con los drogadictos. Debió sufrir por su pasado y nos parece laudable la dedicación de sus últimos tiempos a su labor humanitaria.