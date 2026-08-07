La zarzuela conquista el barrio de La Latina durante sus días más castizos

Madrid vive estos días uno de los momentos más emblemáticos de su calendario festivo. Coincidiendo con las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, el céntrico Teatro La Latina se convierte en uno de los grandes escenarios culturales del verano con el ciclo Zarzuela en La Latina que, organizado por la productora L'Operamore, reúne célebres títulos emblemáticos del repertorio lírico español. Con voces y orquesta en directo, la programación incluye grandes clásicos del género chico, la zarzuela madrileña y la zarzuela grande, además de culminar con la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi.

'La Revoltosa', protagonista del fin de semana

Tras el éxito de La canción del olvido y La Gran Vía, el tercer título del ciclo es La Revoltosa, que podrá verse del 5 al 9 de agosto. La obra, con música de Ruperto Chapí y libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, está considerada una de las grandes cumbres del género chico. Una pieza que está a las puertas de celebrar el 130 aniversario de su estreno, ocurrido en 1897 en el Teatro Apolo de Madrid.

Ambientada en una tradicional corrala madrileña, la zarzuela narra la historia de Mari Pepa, una joven cuya simpatía despierta los celos de Felipe y provoca un divertido enredo vecinal en el que las mujeres del edificio deciden escarmentar a sus maridos por sus continuos coqueteos.

Con una duración aproximada de una hora y veinticinco minutos y sin descanso, la obra mantiene intacta su capacidad para conectar con el público gracias a una combinación de humor, costumbrismo y algunas de las páginas musicales más populares de la zarzuela.

La verbena de la Paloma, en plena celebración de las fiestas

Uno de los momentos más especiales del ciclo llegará del 12 al 16 de agosto, cuando La verbena de la Paloma se represente coincidiendo con la festividad que le da nombre. Una oportunidad para disfrutar de uno de los sainetes líricos más populares del repertorio precisamente en las fechas en las que Madrid celebra sus verbenas más tradicionales.

La programación continuará con El barberillo de Lavapiés (19-23 de agosto), Luisa Fernanda (26-30 de agosto), La tabernera del puerto (2-4 de septiembre) y concluirá con La Traviata (5 y 6 de septiembre).

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el barítono y director de zarzuela de L'Operamore, Marco Moncloa, confirma que: "son auténticas joyas que disfruta no sólo el público sino también nosotros los artistas". Respecto a los cantantes: "busco el elenco idóneo para cada obra con las mejores figuras de la zarzuela, con mucha veteranía y que saben desmenuzar y recitar los textos, ya que este género exige ser un buen actor además de buen cantante", afirma Moncloa. El barítono confirma la variedad del público que asiste: "hay de todo aunque, durante estas semanas de verano, en su gran mayoría son madrileños". También destaca que el crecimiento y éxito de la compañía L'Operamore ha sido posible "gracias al apoyo del público que ha valorado nuestro enfoque de ser fieles al género respetando la época en la escenografía y en el vestuario" al mismo tiempo que hemos modernizado "la forma de actuar e interpretar para presentar bien los textos y los personajes" aunque, eso sí, "manteniendo una apuesta clásica".

La zarzuela vuelve al corazón del Madrid castizo

Con este ciclo, L'Operamore consolida al Teatro La Latina como uno de los espacios de referencia para la lírica durante el verano, recuperando el espíritu de la zarzuela en el mismo barrio donde se celebran algunas de las fiestas más populares de la capital.

La propuesta busca acercar este patrimonio musical tanto a los aficionados habituales como a nuevos públicos, con una programación accesible y entradas para todos los bolsillos. Todas las funciones cuentan con acompañamiento de orquesta y voces en directo y se celebran de miércoles a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00 horas.

Programación del ciclo 'Zarzuela en La Latina'

La canción del olvido: del 22 al 26 de julio.

La Gran Vía: del 29 de julio al 2 de agosto.

La Revoltosa: del 5 al 9 de agosto.

La verbena de la Paloma: del 12 al 16 de agosto.

El barberillo de Lavapiés: del 19 al 23 de agosto.

Luisa Fernanda: del 26 al 30 de agosto.

La tabernera del puerto: del 2 al 4 de septiembre.

La Traviata: del 5 al 6 de septiembre.

Las entradas y los abonos pueden adquirirse en la taquilla del Teatro La Latina y a través de su página web.