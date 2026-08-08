Billy Joel se recupera de una grave enfermedad cerebral pero no quiere retirarse

Una sola canción puede concederle a un intérprete y compositor la mayor gloria, derechos de autor al margen: ser recordado muchos años, mientras siga escuchándose. Le sucede a un reducido número de artistas. Por ejemplo, a Billy Joel, con su inmortal melodía "Piano Man", estrenada en 1973. En España, Ana Belén hizo una espléndida versión: "El hombre del piano". Está considerado uno de los compositores norteamericanos más populares, ganador de seis premios Grammy, ha vendido más de cien millones de copias discográficas, lo que lo sitúa en las listas de los artistas favorecidos por el público. Hace no muchos días, el 18 y el 25 de julio, se estrenó en HBO Max el documental And So It Goes, dividido en dos partes, con material inédito de sus conciertos, vídeos caseros, fotografías personales y entrevistas con el músico. Aparecían, además, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Sting y otros ídolos comentando lo que ha sido, lo que ha significado Billy Joel en el mundo de la música del último medio siglo.

Ahora está enfermo, recuperándose de su mala salud de hierro, como se dice de los que se sobreponen a dolorosos procesos, que es su caso. Hace un año se desvaneció en plena actuación, cayendo sobre el escenario entre el estupor del público. En el centro médico donde quedó hospitalizado, le diagnosticaron que padecía HNT, término científico que significa hidrocefalia normotensiva, consistente en un trastorno cerebral que provoca una acumulación de líquido, con problemas de audición, visión y equilibrio. Para cualquier paciente, una contrariedad importante; para un cantante, su quiebra profesional. Billy Joel tuvo que suspender la gira proyectada por los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, someterse a la cirugía y después a una continua fisioterapia, que todavía le han impuesto los médicos, sin que hayan ya determinado hasta cuándo.

Billy Joel está dispuesto a obedecer a los galenos en todo, porque no quiere retirarse de los escenarios. La esperanza, la ilusión, a sus setenta y siete años cumplidos en mayo último, sostienen su ánimo y los sacrificios que ha de hacer.

Una intensa vida amorosa

A lo largo de los años, este norteamericano nacido en el Bronx, peligroso barrio neoyorquino, se ha ganado a pulso la admiración de un público juvenil y maduro, a base de rock o de baladas románticas. Si "Piano Man" fue "su" canción, otras no tan conocidas pero de calidad fueron fruto de su talento como compositor: "My Life", "Uptown Girl", "New York State of Mind", "The Longest Time", "Vienna"… Las llevaba siempre en su repertorio, salvo una que acabó cansado de interpretar, "Just the Way You Are". Decía que en las bodas de todo el país la tocaban las orquestas de pueblo. Además, tenía algo de melancolía en su letra y se enteró de que algunos la consideraban misógina. Por la edad, se dijo en 1993 que se retiraba, lo que no ha cumplido, llevado de su intensa vocación.

Adorado por incontables mujeres, se casó cuatro veces, tuvo tres hijos: una chica con su segunda esposa y dos con la cuarta, la actual, Alexis Roderick, su compañera desde 2009, aunque tardaron en casarse, ya en 2015. La primera de sus esposas era Elizabeth Weber, entre 1973 y 1982. A poco de conocerla le dedicó "Piano Man", inspirándose en ella para el personaje de la camarera de la historia.

Llevó siempre una vida muy activa, desde que era jovencito y empezó a descollar como boxeador aficionado. Hasta que le partieron la nariz. Entonces, pensó que tocando el piano llevaría una vida más tranquila. Y próspera, porque a día de hoy, Celebrity Net Worth, que se encarga de investigar la fortuna de importantes personajes, ha estimado que la de Billy Joel alcanza los doscientos veinticinco millones de dólares. Cantidad que podría aumentar si pronto se recupera de sus dolencias y vuelve a emocionarnos con sus creaciones.