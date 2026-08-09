"¡Nadie deja a Rod!": la noche que Stewart sufrió un desamor y conoció a su mujer

Tópico es recurrir a aquel disco de Miguel Ríos, Los viejos rockeros nunca mueren. Y ahí lo tienen, todavía dando guerra en los escenarios veraniegos. Y como él, un grande del rock y el pop rock, Rod Stewart, quien continúa en activo. Ha hecho un parón semanas atrás para instalarse unos días en Ibiza con su segunda esposa, con la que ha celebrado su décimo aniversario de boda.

"He pasado veintisiete años de mi vida con esta maravillosa mujer, mi querida Penny", escribía en Instagram. Se conocieron en 1999, casándose en 2007 en una abadía medieval de Portofino, Italia, ante cien familiares y amigos. Rod cuenta ahora ochenta y un años.

Esto ha dicho la deslumbrante Penny Lancaster: "Nos lo tomamos todo muy en serio, cuanto más romántico, mejor", declaraba en el tabloide británico The Sun, agregando: "Tenemos una conexión increíble en todos los sentidos. Hay una energía especial entre nosotros".

Penny Lancaster ha confesado que hubiera dejado a Rod si él no hubiera querido tener más hijos. "Es muy exigente, necesita toda mi atención, lo que es mutuo. Coqueteamos, reímos mucho cuando estamos solos".

Rod Stewart se separó de su primera mujer, Rachel Hunter. Recordó él: "Fue un lunes por la noche, rompió conmigo, fue desgarrador", declaraba en 2001 a People. "¡Nadie deja a Rod!", gritó él, yéndose de casa al hotel Dorchester londinense. Y resulta que en esa misma noche se encontró en la barra del bar con una belleza despampanante, ligó en seguida y fue la mujer con la que se casó al poco tiempo: era Penny Lancaster.

Aquella mágica noche, el bajista de su banda, Carmine, le advirtió: "Rod, has salido de un matrimonio de nueve años, todavía no estás preparado para otro…". Rod reaccionó airado: "Casi lo estrangulo", recordaba después. "Medio año más tarde vino a verme a una actuación, me dio su número de teléfono y ya todo sucedió rápidamente".

Han tenido dos hijos: Alastair, de veinte años y Aiden, de quince. También Rod es padre de Sarah, de sesenta y dos, Kimberley, de cuarenta y seis, Sean, de cuarenta y cinco, Ruby, de treinta y nueve, Renée, de treinta y cuatro y Liam, fruto todos ellos de relaciones anteriores del enamoradizo rockero.