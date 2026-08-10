La Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes lleva a los músicos emergentes de gira por España

Promover la música en directo, facilitar la circulación de artistas y favorecer el encuentro entre las distintas escenas musicales del país. Con estos objetivos nació, en 1995, AIEnRuta Artistas, una iniciativa que, tres décadas después, se ha consolidado como uno de los principales circuitos de música en vivo de España. Impulsado por la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), ofrece a artistas emergentes, independientes y consolidados apoyo económico y difusión para que lleven su música a salas de todo el país.

La convocatoria se encuentra ahora en sus últimos días para participar en el primer ciclo de 2027, correspondiente a la XXXII edición del programa. Los artistas interesados tienen hasta el próximo 28 de agosto para presentar sus propuestas y optar a formar parte de las giras que se desarrollarán entre enero y junio de 2027.

Una plataforma para descubrir nuevos públicos

AIEnRuta Artistas ofrece a músicos emergentes e independientes la posibilidad de llevar sus proyectos más allá de su comunidad autónoma, actuar ante nuevos públicos y establecer contactos con programadores, salas y festivales de diferentes territorios.

El programa proporciona además soporte económico y de difusión para las giras, contribuyendo a que los artistas puedan ampliar su recorrido profesional y a que las salas de pequeño y mediano formato mantengan una programación musical estable durante el circuito de invierno.

La iniciativa también está abierta a músicos consolidados, para quienes representa una oportunidad de seguir compartiendo su música, conocer otras escenas y enriquecer su trayectoria a través del intercambio de experiencias.

Más de 5.000 conciertos desde 1995

La dimensión alcanzada por AIEnRuta Artistas se refleja en sus cifras. Desde su creación, AIE ha programado más de 5.000 conciertos de unos 1.200 artistas y grupos, pertenecientes a diferentes procedencias y estilos. Las actuaciones han reunido a alrededor de 300.000 espectadores en más de 150 salas de 60 ciudades españolas.

Por el circuito han pasado a lo largo de estos años artistas que posteriormente han desarrollado importantes carreras dentro de la música española, entre ellos Albert Pla, Javier Ruibal, Víctor Coyote, Miguel Poveda, Diego El Cigala, Estopa, Love of Lesbian, El Columpio Asesino, Sex Museum, Los Coronas, Depedro, Vetusta Morla, Coque Malla, Niños Mutantes, Annie B Sweet, Zahara, Fuel Fandango, Russian Red, La M.O.D.A., Belako, Niño de Elche, Rodrigo Cuevas, Toundra, Queralt Lahoz, Bala, Carlangas o Jimena Amarillo, entre muchos otros.

La lista reúne propuestas de estilos muy diversos, reflejando precisamente una de las señas de identidad del programa: apostar por la pluralidad de la música popular y por el intercambio entre diferentes escenas y territorios.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el responsable de comunicación de estos ciclos, Carlos Igual, indica que "la única condición es tener un disco publicado" y que "para un grupo que empieza a girar es lo más caro ya que, al no tener caché, tiene que pagar la gasolina, el hotel, las comidas e incluso el alquiler de la sala". Por eso, resalta que "las ayudas que nosotros damos para cuatro conciertos van a sufragar esos gastos y pueden así permitir a un gallego actuar en Andalucía o a un catalán hacerlo en Murcia". Igual recuerda que son "20 artistas seleccionados por ciclo" y que "contamos con una red de unas 250 salas por toda España". Respecto a la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Carlos Igual remarca que "disponen de becas para estudiar en el extranjero, ayudas para giras fuera de España, cursos de formación, asesoría jurídica, ayudas para situaciones de baja médica" incidiendo en que "estamos por y para los músicos y además hacerse socio es gratis y son todo ventajas".

Dos ciclos de giras cada año

Las propuestas recibidas son valoradas cada semestre por un comité independiente formado por periodistas musicales y programadores de salas, que selecciona los proyectos que integrarán los dos ciclos anuales de AIEnRuta Artistas.

El primer ciclo corresponde a las giras de enero a junio, mientras que el segundo se desarrolla entre septiembre y diciembre.

Entre los objetivos del programa se encuentran impulsar la movilidad de los artistas entre las distintas regiones, dar visibilidad a la diversidad de estilos musicales, apoyar el desarrollo profesional de nuevos talentos y reforzar el tejido de la música en directo.

En este sentido, AIEnRuta Artistas presta especial atención a las salas, bares y locales de pequeño y mediano aforo que mantienen una programación estable y que constituyen una parte esencial del circuito musical. El programa busca así contribuir a consolidar una red de conciertos que mantenga activa la escena durante todo el año y fortalezca el sector musical en el conjunto del territorio nacional.

El 28 de agosto, fecha límite

Los artistas interesados en participar en el primer ciclo de 2027 de la XXXII edición de AIEnRuta Artistas todavía están a tiempo de presentar su propuesta. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 28 de agosto.

La convocatoria supone una oportunidad para aquellos proyectos que quieran ampliar su público, actuar fuera de su comunidad autónoma y contar con el respaldo de AIE para impulsar su actividad en directo.

El horizonte, tres décadas después del nacimiento del programa, sigue siendo el mismo: facilitar que la música circule, que los artistas encuentren nuevos escenarios y que el público pueda descubrir propuestas procedentes de todos los rincones del país.