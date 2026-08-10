Leiva homenajea a Robe Iniesta ante más de 50.000 personas en su concierto en Sonorama

La última noche de la 29.ª edición del Sonorama Ribera tuvo un aura especial. La estrella madrileña realizó un sentido homenaje a su amigo Robe Iniesta, fallecido hace ocho meses. El concierto alcanzó su punto álgido cuando el artista comenzó a cantar uno de los temas más reconocidos de la leyenda del rock.

Leiva continúa su gira Gigante alrededor de España, con motivo de su último álbum lanzado el pasado año con este mismo nombre. Canciones como Bajo Presión o El Polvo de los Días Raros forman parte del setlist de estos conciertos. Sin embargo, el artista decidió hacer una sorprendente modificación para el festival celebrado en Aranda del Duero.

Pasada aproximadamente la mitad del concierto, en medio de un intrigante silencio, el excomponente de Pereza sacó una guitarra donde se podía leer el nombre de Robe. Antes de comenzar a tocar uno de los temas del último proyecto de su amigo, El Hombre Pájaro, el artista quiso dejar claro que el homenaje lo hacía "con todo el amor y el respeto". Este tema es el mismo que interpretó en el programa Resumen del Año en TVE, emitido el pasado 31 de diciembre.

A Leiva le bastó una versión básica para emocionar a los asistentes. Con su voz y una guitarra, consiguió que el público mantuviera un silencio absoluto en los aproximadamente cinco minutos de duración de la canción, demostrando un profundo respeto al artista placentino por parte de los espectadores. No obstante, el homenaje no acabó aquí. El artista madrileño también interpretó Caída Libre, tema que tiene en colaboración con el propio Robe, siendo el último tema de este icónico dúo. "Allá donde esté", dijo Leiva tras cantarla.

El tributo no tardó en viralizarse en redes sociales. Uno de los vídeos del acontecimiento alcanzó más de un millón de visualizaciones en apenas 24 horas, situando el nombre de ambos artistas en el top de las tendencias en España en X y dejando una huella imborrable en la historia de Sonorama.