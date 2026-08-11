La Oreja de Van Gogh ha vendido más de 100.000 entradas tras el anuncio de las primeras fechas para su gira por Latinoamérica en 2027, conciertos para los que ya ha colgado el cartel de 'todo vendido'.

Así lo ha confirmado la discográfica Sony Music en un comunicado en el que añade que la venta ha sido "en cuestión de horas".

Las primeras ciudades en las que recalará la banda en 2027 son Quito, Bogotá, Montevideo, Buenos Aires —las dos primeras fechas ya están agotadas— y Santiago de Chile —con sold out para los cuatro conciertos—. Por su parte, Lima encara sus últimas entradas disponibles y Argentina anuncia una tercera fecha.

Próximamente el grupo anunciará nuevas fechas de esta gira con la que recorrerá gran parte del ámbito internacional el próximo año, según avanza el sello discográfico, que promete "un repertorio que supone un auténtico viaje nostálgico" y que ya ha llevado a la banda a actuar en los principales escenarios españoles.

Todo ello a pesar de polémicas como la del concierto de Bilbao del pasado mes de mayo, donde la cantante mostró una potencia vocal evidentemente deteriorada respecto a etapas anteriores del grupo.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh supuso uno de los reencuentros más esperados del pop español. La cantante volvió a ocupar el puesto que dejó en 2007, recuperando la formación original de uno de los grupos más populares de finales de los 90 y principios de los 2000.

Su vuelta puso fin a casi dos décadas de carreras separadas y abre una nueva etapa marcada por la nostalgia, pero también por la expectación ante la posibilidad de escuchar de nuevo juntos a la banda y a la voz de éxitos como Rosas, Cuéntame al oído o El 28.