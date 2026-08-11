Taylor Swift retira sus canciones de los vídeos de Donald Trump

La pugna entre la industria musical y el equipo de campaña de Donald Trump suma un nuevo capítulo. La costumbre de la administración republicana de acompañar sus publicaciones en redes sociales con temas conocidos sin los permisos necesarios ha generado indignación entre multitud de creadores. Estrellas del pop como Katy Perry, Noah Kahan, Olivia Rodrigo o Sabrina Carpenter ya habían protestado contra el uso de sus obras para fines políticos. A esta lista se une de forma contundente Taylor Swift, quien ha tomado medidas técnicas para impedir la reproducción de sus pistas.

Aunque la estrella del pop no ha emitido un comunicado oficial de cese y desistimiento en los últimos días, su música ha ido desapareciendo sistemáticamente de los perfiles ligados a la Casa Blanca y de cuentas oficiales de campaña como Team Trump. El mecanismo utilizado por las plataformas digitales permite silenciar los derechos de autor reclamados, dejando los montajes visuales huérfanos de su audio original.

Uno de los ejemplos más evidentes ha ocurrido con un clip en el que aparecían el candidato republicano y su esposa, Melania Trump, admirando unos fuegos artificiales. Originalmente, de fondo sonaba la pieza August, pero en la actualidad ese fragmento ha sido sustituido por un cántico de sus seguidores con el lema "Amo a Trump, Make America Great Again". Resulta llamativo que, pese a la alteración del archivo sonoro, el equipo de comunicación mantuvo intacto el texto que acompañaba al vídeo, el cual rezaba en un tono provocativo que estaban seguros de que la cantante se pondría "supercontenta" de que emplearan su obra, junto a la etiqueta de su lema electoral.

Otros mensajes que usaban cortes como The Fate of Ophelia o Father Figure aún conservan las letras impresas en pantalla o las descripciones originales, pero las aplicaciones avisan a los espectadores de que el sonido no está disponible por cuestiones de derechos. Esta acción silenciosa ha sido celebrada por los seguidores de la artista en los comentarios, destacando su capacidad para proteger su propiedad intelectual frente a usos no autorizados.

La fricción entre ambas figuras no resulta sorprendente dado el historial reciente. A diferencia de otros músicos que han redactado extensas quejas públicas, la intérprete ha optado por la acción directa en las plataformas, evidenciando una ruptura total con el líder republicano. Semanas atrás, el propio político neoyorquino publicó en sus redes sociales la frase "Odio a Taylor Swift", una declaración que circuló rápidamente por internet.

El enfado del político conservador derivó directamente de la postura electoral adoptada por la compositora. Tras el primer debate televisado, la artista hizo público su apoyo a Kamala Harris de cara a las próximas elecciones. En su momento, explicó que votaría por la candidata demócrata porque lucha por unos derechos y causas que, a su juicio, requieren a una dirigente firme que los defienda, alejándose así de cualquier vinculación con el movimiento conservador que representa su adversario.