Muere Víctor Coyote, fundador de Los Coyotes, a los 68 años

El músico gallego Víctor Aparicio, conocido artísticamente como Víctor Coyote y fundador de Los Coyotes, ha muerto este jueves a los 68 años. El fallecimiento ha sido confirmado por su sello discográfico, El Volcán, en un comunicado recogido por Europa Press.

"Una persona y un artista único e irrepetible, de esos seres que nunca miraban hacia atrás y siempre miraban hacia delante. Todo lo bueno está por venir", ha señalado El Volcán en su cuenta de Instagram.

La trayectoria de Coyote no se limitó a la música. El artista desarrolló también una intensa actividad como diseñador gráfico, pintor, ilustrador y autor de cómic, además de trabajar como escritor y realizador de videoclips y documentales.

Los Coyotes y la incorporación de ritmos latinos

A finales de los años 70, Víctor Coyote fundó en Madrid Los Coyotes, una formación vanguardista dentro de la escena del rock español de los años 80.

El grupo estuvo inicialmente ligado a corrientes como el rockabilly y el punk, aunque posteriormente incorporó a sus composiciones de rock géneros procedentes de la música latina, entre ellos la cumbia y el merengue.

Entre los trabajos de Los Coyotes figuran Mujer y sentimiento, publicado en 1985, y Las calaveras, de 1988. Su discografía incluye también canciones como Esta noche me voy a bailar y 300 kilos.

La formación terminó disolviéndose a comienzos de la década de 1990. Paralelamente a su trayectoria musical, Víctor Coyote desarrolló su faceta creativa en numerosas disciplinas artísticas y audiovisuales.