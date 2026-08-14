Bob Dylan lleva ya años considerado un icono intocable de la música, y poco le importa ya, a estas alturas de su longeva carrera de cantautor, que haya críticos que lo pongan como hoja de perejil. No todos, pero tratándose de un ídolo, esa situación podría llevarlo a retirarse cualquier día, teniendo en cuenta por otra parte que tiene ochenta y cinco años, suficientes para que su tono vocal, ya de por sí monótono, haya perdido vigor. Pero ahí está, activo y con ganas de seguir en los escenarios. Si hace seis décadas se pasó a la música eléctrica, ahora que ya no es un rockero veinteañero, resulta comprensible que la intensidad de su música sea más moderada.

Ha iniciado Bob Dylan pocas semanas atrás su gira Long Hot Summer 26. Largo, caliente verano el suyo, haga o no tanto calor como el que padecemos nosotros aquí. Mantiene en su actual repertorio una canción de su último álbum, Rough and Rowdy Ways, que es de 2020, como un elemento básico de cada concierto. Una pieza de amor puro. El estribillo reza, en la traducción: "He decidido entregarme a ti".

Entre canción y canción no dice "ni mu" al respetable. Una iluminación tenue trata de que en algunas canciones se produzca esa conexión con el público como si hubiera intimidad en la sala. Pero esas nuevas canciones de Bob Dylan no producen en general entusiasmo en estas primeras galas del ídolo, que aparece en el escenario medio encapuchado, como un misterioso espectro.

Juzgándole tras una de estas primeras actuaciones en el Acrisure Arena de Palm Desert, California, el crítico de Variety, importante publicación norteamericana de espectáculos, advertía en su crónica que hubo gente que, aburrida, se marchó de la sala mucho antes de que se despidiera Dylan.

¿Y cómo es su repertorio actual? Introduce números propios pero también versiones de Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Eddie Cochran… Viejas glorias del rock, cerrando el espectáculo con uno de sus temas más felices: Every Grain of Sand.

Acerca de la crítica de Variety y la de otros comentaristas tampoco entusiastas del Dylan actual, recogemos el comentario de Paul McCartney: "He asistido a dos conciertos de Bob y entiendo que no quiera volver a cantar siempre lo mismo, pongamos Mr. Tambourine Man. Estará harto de interpretarla. Pero a mí me gustaría ir a escucharlo otro día… Pagando ¿eh?".

Eso de que el exbeatle tuviera que rascarse el bolsillo para asistir a un concierto de su colega responde a que Dylan tiene la costumbre de no regalar un tique ni a su abuela, en caso de que viviera. Pero es que para la prensa tampoco hay entradas de cortesía, como se dice en aquellos pagos. ¿Es un tacaño, le importa un pimiento lo que digan los críticos, que han tenido que pasar por taquilla para verlo y escucharlo?

Cantando Man in the Long Black Coat usa una sudadera corta, negra, pero continúa ahora con su manía de llevar su cabeza cubierta como si fuera tímido, o como si estuviera lloviendo. Se queda detrás del piano hasta el final de la canción. Es su puesta en escena. Canta, recita letras diferentes a como las interpretó la noche anterior.

De ese repertorio actual destaca Watchtower, con un arreglo idéntico de cuando la interpretaba en la gira Outlaw Tour con Willie Nelson. También resalta When I Point My Masterpiece, a ritmo casi de samba.

Los incondicionales de Dylan enloquecen cuando saca la armónica de uno de sus bolsillos para interpretar, ya llegando el final, Under the Red Sky y Goodbye Jimmy Reed, rock and roll puro, para despedirse, como ya dijimos, con Every Grain of Sand, un espiritual.

Una de sus canciones se traduce Intentando llegar al cielo. A juzgar por los bostezos de unos y desde luego los aplausos de otros, tal vez sería mejor que Bob Dylan se quedara pisando la tierra.

PD. Me viene a la memoria lo ocurrido en 2007, cuando Bob Dylan, galardonado con el premio Premios Princesa de Asturias, no se desplazó a Oviedo, alegando problemas de agenda por sus contratos. Está dotado de cincuenta mil euros, que no es moco de pavo, y una escultura de Joan Miró. En la respuesta que dio a los organizadores de la Fundación, solicitaba que le enviaran la escultura. Como en las bases se estipula que los premiados han de estar presentes, este raro caballero conocido como Robert Dylan se quedó con un palmo de narices. Él así lo quiso al no desplazarse hasta la literaria Vetusta de Clarín.

Coincidiendo con su octogésimo quinto aniversario, Bob Dylan publicó en mayo un artículo en el New York Times acerca de la vejez: lo que se gana, lo que se pierde, cuando se traspasa la frontera de la longevidad, a partir de los ochenta años. Una de las frases de ese texto rezaba: "Lo mejor de tener más de ochenta años es sobrevivir a los relojes que te han perseguido".

"Cuando uno es joven –proseguía– se cree que el tiempo avanza. A los ochenta se entiende que no, que el tiempo no avanza, somos nosotros los que nos movemos".Y acerca de la peor parte de un octogenario: "El viejo fuego en mi corazón todavía te dice que hagas esto y aquello, pero tu cuerpo dice que ya lo hicimos".

Está la lucidez tardía: "Descubres al fin que has comprendido algo que podría haberlo cambiado todo en el pasado, si hubieras llegado cuando aún pudiste transformarlo algo".

Remataba el artículo: "La vejez es un territorio nuevo, con sus propias reglas, en el que el tiempo ya dejó de perseguirte, y el que la vive, a su manera continúa moviéndose".

Confesiones de un Dylan en estado puro, fiel a su modo de ser. El que dio a conocer un rock con densidad literaria. El que todavía, al tener que completar las veintisiete actuaciones de su actual gira por los Estados confiesa: "Me aterra el escenario. Pero es el único lugar donde soy feliz".