Muere Delfín Amaya, integrante de Los Amaya y voz del éxito 'Vete'

El artista Delfín Amaya, uno de los integrantes del dúo Los Amaya, ha muerto este lunes en Barcelona a los 74 años. Delfín formó junto a su hermano José uno de los grupos vinculados a la historia de la rumba catalana. Nacidos en Oviedo y La Coruña, respectivamente, ambos procedían de una familia gitana asentada en el barrio barcelonés del Raval y estaban emparentados con la bailaora Carmen Amaya, una de las figuras del flamenco con mayor proyección internacional durante el siglo XX.

Los primeros pasos de Los Amaya

Los dos hermanos comenzaron desde niños a cantar y tocar la guitarra y demostraron sus habilidades musicales en fiestas gitanas. Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo estuvieron ligados al guitarrista Andrés Bautista, también miembro de su familia.

Los Amaya debutaron discográficamente en 1969 con un trabajo que incluía canciones flamencas como Los campanilleros y versiones llevadas a la rumba de temas de la película El bueno, el feo y el malo.

El dúo continuó grabando durante los años 70, pero el momento decisivo de su carrera llegó en 1978, cuando conocieron al productor Tony Ronald. La colaboración dio paso a su periodo de mayor éxito y a una transformación de su propuesta musical.

Los hermanos fueron alejándose de las composiciones más vinculadas al flamenco para incorporar baladas y canciones sentimentales, al tiempo que enriquecieron la instrumentación de sus temas con elementos como las guitarras eléctricas.

'Vete', el gran éxito del dúo

Durante aquella etapa grabaron Vete, que acabaría convirtiéndose en su canción más conocida, además de otros temas como La inyección y Amor amor. En su repertorio también figuran canciones como Caramelos y ¡Qué mala suerte la mía!.

Tras sus años de mayor popularidad, Los Amaya continuaron publicando trabajos para diferentes sellos discográficos. A comienzos de los años 2000 volvieron a trabajar con Tony Ronald y editaron discos como En directo y Únicos.

Su último álbum de estudio, Vuelven... Los Amaya!, apareció en 2013. Desde entonces se han publicado recopilatorios y discos de homenaje, además de nuevos arreglos de algunas de sus canciones en colaboración con artistas como Rosario y Antonio Carmona.

La muerte de Delfín Amaya supone la pérdida de uno de los integrantes de un dúo considerado entre los exponentes de la rumba catalana.