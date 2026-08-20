Carolina Durante responde a la provocación de Óscar Puente: "Estás tú para hablar"

Óscar Puente, actual ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, ha tratado de provocar en redes sociales, como suele ser su tónica habitual, tras comparar los conciertos de las Fiestas de Valladolid de 2022 —bajo su mandato— con el programado para este año. La publicación generó la inmediata reacción de Carolina Durante, grupo incluido en el cartel actual: "Estás tú para hablar".

Estás tú para hablar https://t.co/Ed5e1VXM09 — CAROLINA DURANTE (@carolinadurante) August 19, 2026

El gesto de la banda madrileña fue respaldado por el actual alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que ha retuiteado la respuesta sin entrar en mayor conflicto.

El tuit de Puente cuestionando la oferta cultural del municipio solo se puede explicar en un intento de arañar apoyos para que el PSOE intente recuperar la alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2027.

Para principios de septiembre está previsto que pasen por la Plaza Mayor de Valladolid Judeline, Burning, Obús, Rusowsky, Carlos Baute, Diego Martín, Ronnie Wood and His Band, Imelda May, Ana Guerra, Leire Martínez y, entre otros, Carolina Durante.

En 2022, con Óscar Puente como alcalde de Valladolid, actuaron Marta Sánchez, Miguel Poveda, Carlos Sadness, Don Patricio, Jason Derulo, Ska-P, The Hives, Happening y Tahona.