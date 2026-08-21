El vodevil de Lionel Richie: atrapado en la cama con su amante y a palos con su mujer

Todavía hay ídolos del rock and roll, del pop rock, del soul, como Lionel Richie, que se resisten a estar en casa en un sillón y a vivir de las rentas. La jubilación no está en los propósitos de este veterano cantautor, actualmente de gira por Estados Unidos, cuando en su calendario consta como nacido en Alabama hace setenta y siete años. No se le considera allí un ídolo pasado de moda u olvidado. Se le respeta. Y sus canciones de ayer, las de las décadas de los 70 y 80, se escuchan aún con entusiasmo y fervor: Say You, Say Me, Hello, All Night Long…

Su notoriedad parte de un estilo romántico, vertido en creaciones que van del R&B, soul, pop rock… Se dijo de él que era "el rey Midas del rock and roll", pues aquello que componía enseguida se transformaba en oro, en éxito. Y no solo estrenaba él canciones, sino que se las brindaba a otros colegas, como Kenny Rogers (Lady) o para Diana Ross, con quien grabó a dúo una inolvidable melodía, Endless Love, que es uno de los discos sencillos más vendidos en Estados Unidos. Él ha estado siempre frecuentando las listas de éxitos en su país, en Gran Bretaña y en otros países europeos.

Ya fue un vocalista destacado del legendario conjunto Commodores. Figura del sello Motown, que agrupaba entre los años 60 y 80 una nómina importante de artistas negros. Conforme iban surgiendo otros ídolos (Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston), Lionel Richie rivalizaba con ellos en esos años inolvidables para la música, nunca superados en términos generales en décadas posteriores. Pero él sigue, y aunque ya no esté en las listas de éxitos de Billboard, sí que se pasea por los escenarios norteamericanos entre la leyenda y la nostalgia del ayer.

Lo anecdótico, que nos parece increíble, es que se diga de él que no sabe leer ni mucho menos escribir música en un pentagrama. Es decir, que compone "de oído", como tantos cantautores han existido en España, pongamos por caso.

Acerca de su vida sentimental, tenemos una historia propia de un vodevil teatral. Se había casado en 1975 con Brenda Harvey, con quien tuvo una hija adoptiva. El amor de ella, posesivo, pasional. Tal vez por eso Lionel Richie acabó cansándose. Lo cierto era que se pasaba mucho tiempo fuera de casa, él decía que ocupado con su música. Sí, sí. Porque Brenda, que no era tonta, pero sí celosa, lo siguió un día hasta el apartamento en Beverly Hills, alrededores de Hollywood, del que disponía una amante de su marido, Diane Alexander. Consiguió que una doncella le procurara la entrada hasta el dormitorio, donde descubrió a Lionel "en plena faena" sexual junto a la mentada. No iba a decir Lionel aquello del viejo chiste: "Querida, no seas malpensada, lo que has visto no es lo que parece…". Brenda Harvey pudo haberse marchado, elegantemente, dejando a los tortolitos prosiguiendo su interrumpido tiki-taka. Pero no. Armó tal follón que parte de la vecindad acudió a las puertas del apartamento.

Llegó la policía. Brenda se creció repartiendo mamporros a diestro y siniestro como en las viejas películas del Oeste. Fue arrestada, acusada de allanamiento de morada y alteración del orden público. Pasó unas horas tras los barrotes de una comisaría. Inmediatamente en libertad, puso una demanda a su cónyuge. En 1993 ya estaban divorciados y dos años más tarde, Lionel Richie se casaba con la amante que Brenda había encontrado encamada con su marido: Diane Alexander, con quien el cantante convivió hasta que en 2004 dio por terminada su convivencia para, naturalmente, irse a vivir con quien todavía es su pareja, Lise Parigi, empresaria y modelo. Lionel no ha repetido la jugada anterior de serle infiel. Escarmentado, claro.