Pablo Alborán cancela su agenda: "Acaban de diagnosticarme neumonía grave"

Pablo Alborán ha usado sus redes sociales para anunciar que se baja de los escenarios por motivos de salud.

El cantante malagueño, en plena gira veraniega por España, contó a sus seguidores que no podrá asistir a su cita en Ciudad Real, donde tenía previsto actuar este viernes 21 de agosto.

"Acaban de diagnosticarme una neumonía grave y por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días", comenzaba escribiendo.

A través de sus redes sociales, Alborán envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, explicando que ya se encuentra recibiendo tratamiento con antibióticos y que necesita descansar unos días para recuperarse por completo antes de retomar su actividad. Además, pidió que la información sobre su estado de salud se trate con seriedad y serenidad para evitar especulaciones.

El artista no ha suspendido más fechas de su agenda de momento. Confía en estar recuperado para cantar el 30 de agosto en Boimorto, La Coruña. A partir del 27 de septiembre tiene previsto iniciar su gira por Latinoamérica con un concierto en Costa Rica.