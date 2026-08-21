Shakira levanta su propio feudo en Madrid: su 'ciudad' ya está en marcha

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Más que conciertos

El 18 de septiembre tendrá lugar el primero, de los doce conciertos previstos, y los asistentes podrán permanecer en el recinto desde las 12:00 hasta la 1:00, tras la finalización del concierto a las 23:00 horas, con el fin de que la salida sea un goteo controlado que evite aglomeraciones y ruidos en el entorno.