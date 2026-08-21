Shakira levanta su propio feudo en Madrid: su 'ciudad' ya está en marcha
Madrid ultima los preparativos para acoger la histórica residencia de doce conciertos de Shakira. Las obras avanzan en el espacio Iberdrola Music, donde ya se levantan los ocho pabellones que darán vida a Mundo Macondo, una propuesta inmersiva inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez.
Mundo Macondo
Shakira concluirá en España Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira latina más taquillera de la historia. Para ello, se están levantando ocho pabellones que formarán el Mundo Macondo, basada en el realismo mágico y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.
Gastronomia, arte y literatura
Cada uno de los ocho pabellones contará con actividades sobre un área específica, desde gastronomía, a música, arte o literatura. Las zonas estarán marcadas con distintos colores, que sirven de guía para los asistentes en sus recorridos por el recinto.
50.000 personas
El estadio tendrá seis módulos de gradas desmontables que, sumados al espacio de la pista, tendrá una capacidad para 50.000 personas.
Más que conciertos
El 18 de septiembre tendrá lugar el primero, de los doce conciertos previstos, y los asistentes podrán permanecer en el recinto desde las 12:00 hasta la 1:00, tras la finalización del concierto a las 23:00 horas, con el fin de que la salida sea un goteo controlado que evite aglomeraciones y ruidos en el entorno.
Macondito
El Macondito será el espacio destinado al público infantil y el de literatura recreará la librería que la propia Shakira tiene en su casa.
"Espectacular"
"Es la primera vez que se hace algo tan grande, tan espectacular, con tantos recursos y durante tanto tiempo, porque van a ser un mes de conciertos", ha asegurado el director del festival y responsable de producción, Alberto Rivas.
Mediados de septiembre
Se está ensamblando toda esta infraestructura, que estará lista para mediados de septiembre, unos días antes del primer concierto.
Macroproyecto efímero
El macroproyecto efímero, diseñado por el prestigioso estudio arquitectónico BIG (Bjarke Ingels Group), ocupará varias hectáreas para albergar el recinto interactivo y el Estadio Shakira,
Macroproyecto efímero
El macroproyecto efímero, diseñado por el prestigioso estudio arquitectónico BIG (Bjarke Ingels Group), ocupará varias hectáreas para albergar el recinto interactivo y el Estadio Shakira.