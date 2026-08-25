Muere Dolly Parton a los 80 años, la voz que convirtió el country en música universal

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton ha muerto este martes a los 80 años, según ha informado su sobrino Bryan Seaver a través de una publicación en Instagram, tal y como recoge EFE.

Parton, considerada una de las grandes figuras de la música country, falleció después de atravesar una larga enfermedad. Su estado de salud no le había impedido continuar vinculada a su carrera y, de hecho, la propia artista se había pronunciado públicamente sobre su situación apenas unos días antes de conocerse su muerte.

El mensaje de su sobrino

La noticia ha sido comunicada por su sobrino, quien durante más de dos décadas ejerció como jefe de seguridad de la cantante, una responsabilidad que anteriormente había desempeñado su padre, Larry. Seaver explicó además que Parton le había pedido años atrás que fuese él quien comunicara su fallecimiento cuando llegara el momento.

"Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, sobrina y abuela de una generación y Gigi de la siguiente", señaló en el mensaje.

"Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora", añadió.

Una figura esencial del country

Parton era una de las artistas estadounidenses más reconocibles de las últimas décadas. Su trayectoria estuvo marcada por canciones que trascendieron el country y alcanzaron una enorme popularidad internacional.

Entre ellas se encuentra Jolene, uno de los temas más emblemáticos de su carrera, así como I Will Always Love You, canción escrita e interpretada originalmente por Parton y que años después alcanzaría una nueva dimensión mundial con la versión de Whitney Houston.

La artista desarrolló durante décadas una extensa carrera como cantante y compositora que la convirtió en uno de los nombres fundamentales de la música popular estadounidense.