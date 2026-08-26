Adiós a Dolly Parton, una institución americana

Hace unas semanas murió Bonnie Tyler y, aunque su muerte fuera sentida por muchos, incluyéndome a mí porque It's a Heartache forma parte de la banda sonora de mi infancia, el duelo por la muerte de Dolly Parton juega en otra liga. Porque fue mucho más que una cantante, compositora y actriz ocasional. Como ciertos artistas selectos de la música, del cine o en general del mundo del espectáculo, Dolly Parton era una institución americana. Una de las pocas personas en el país que se granjeaba el respeto, la admiración y el cariño de todos sus compatriotas. Uno de los pocos pegamentos que unía Estados Unidos.

Donald Trump ha ordenado que las banderas se icen a media asta durante toda una semana mientras DSA, la organización política de extrema izquierda a la que pertenecen Alexandria Ocasio-Cortez o Zohran Mamdani, la ha honrado como una heroína de la clase trabajadora. Parton rechazó dos veces la Medalla Presidencial de la Libertad cuando Trump quiso premiarla con el reconocimiento más alto que puede recibir un civil y una vez más a Biden porque no quería ser vista como una persona política ni partidista. "Mi papá era republicano, mi mamá demócrata y yo soy hipócrita", dijo en una ocasión. Se refería así a su opinión de que en el mundo del espectáculo es mejor mantener qué votas en privado, porque tu trabajo es entretener al público, no sermonearlo, hacer feliz a la gente en lugar de dividirla. Así se explica que en una encuesta de octubre del año pasado fuera la única persona incluida que recibía más de un 50% de aprobación de republicanos, demócratas e independientes.

Además del trabajo por el que todos la conocemos, Parton fue también una empresaria de éxito que amasó una fortuna que a su muerte se acercaba a los 450 millones de dólares. Su marca incluía parques temáticos, hoteles, productos de repostería, de belleza y en general todo aquello donde pudiera explotar su imagen. Y pese a que tenía una gran fortuna, sus donaciones se estima que sumaron 600 millones de dólares, aún más que su patrimonio. Su padre, que nunca aprendió a leer, inspiró su principal proyecto, la Biblioteca de la Imaginación. Desde que un niño nacía hasta los cinco años que comenzaba su educación formal recibía un libro cada mes cortesía de la cantante. Aquel programa, que arrancó en su pueblo natal, terminó expandiéndose a niños de todo Estados Unidos, el Reino Unido, Australia e Irlanda, a los que donó más de 300 millones de libros.

Quizá lo que mejor explica quién fue es la historia detrás de la canción I Will Always Love You, que un par de décadas después de componerla y cantarla Parton inmortalizaría Whitney Houston, permitiéndole ingresar unos diez millones en derechos de autor. La canción no trata del final de una relación romántica, sino profesional. Fue su forma de decir adiós a su mentor, el cantante de country Porter Wagoner, quien le dio la oportunidad de florecer y hacerse famosa en su programa televisivo, en el que trabajó durante siete años, y le consiguió su primer gran contrato discográfico. Pero sobre todo, fue su forma de convencerle de que la dejara abandonar su contrato, de decirle que no se quería ir porque no apreciara todo lo que había hecho por ella, sino porque necesitaba recuperar su libertad para dirigir su propia carrera. Cuando la tocó para él, no sólo lo conmovió, sino que lo convenció. "Es tu mejor canción. Si me dejas producirla puedes irte", le contestó. Y así fue.

Años más tarde, cuando la carrera de Parton había despegado hasta la estratosfera, Wagoner la demandó exigiendo tres millones de dólares por haberla lanzado al estrellato. Parton le dio un millón para no alargarse en los tribunales y dejaron de hablarse durante mucho tiempo. Pero cuando su mentor empezó a tener problemas económicos, le compró parte de su catálogo y más tarde se lo regaló, porque pese a todo siempre le estuvo agradecida. Cuando él murió en 2007, Parton estuvo junto a su familia en su lecho de muerte, cantándole.

Dolly Parton nació pobre, la cuarta de doce hermanos, y logró con su talento y esfuerzo hacerse rica y famosa. Supo llevar las riendas de su carrera, pero nunca dejó de lado a las personas que la acompañaron. Era ingeniosa, divertida y un tiburón para los negocios. Era un icono sexual que estuvo casada durante casi sesenta años hasta la muerte de su marido. Era una de esas personas larger than life, como dicen sus compatriotas. Por eso era una de las pocas cosas en las que todo Estados Unidos se ponía de acuerdo. Descanse en paz.