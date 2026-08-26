El legado invisible de Dolly Parton: así cambió la vida de miles de niños

Dolly Parton será recordada como una estrella de la música, pero, además, como una de las personas más filantrópicas del mundo del espectáculo. La cantante, que falleció este martes a los 80 años, consiguió una enorme fortuna a lo largo de sus más de 60 años de carrera —unos 450 millones de dólares— que dedicó, en gran medida, a mejorar la vida de los demás.

Tras una infancia más que humilde en los montes Apalaches, la reina del country se involucró de lleno en la educación de los más vulnerables.

A través de la Dollywood Foundation, puso en marcha el proyecto Imagination Library, del que más orgullosa se sentía. Se trata de un programa de alfabetización infantil que envía un libro nuevo y gratuito al mes a niños de todo el mundo.

La puesta en marcha de Imagination Library nació como respuesta al analfabetismo de su propio padre, Robert Lee Parton, que nunca aprendió a leer ni a escribir. Empezó como un plan local en Tennessee y logró enviar 330 millones de libros por el mundo.

Además, creó una serie de becas que financiaban de forma íntegra los estudios universitarios de miles de jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos. Su estrategia no se limitaba a pagar matrículas, sino a motivar a los adolescentes para que no sucumbieran al fracaso escolar y pudieran llegar a la universidad. Desde el año 2000, becaba a los estudiantes de último año de secundaria de Sevier, su condado natal en Tennessee, con 15.000 dólares. No tenía en cuenta el expediente académico previo, sino el compromiso real de los posibles beneficiarios de seguir estudiando y lograr sus sueños.

Todo comenzó cuando propuso a los estudiantes de séptimo y octavo grado que eligieran a un compañero y, solamente si ambos se graduaban, les daría 500 dólares a cada uno. La tasa de abandono escolar descendió considerablemente. Parton solía entregar los cheques en persona para demostrar su implicación.

En 1986, Dolly fundó su parque temático, Dollywood, como motor de desarrollo de su región. Da trabajo a 23.000 personas. Sus empleados, además, cuentan con un fondo que cubre el 100 % de los costes que conlleva acceder a la educación superior.

No se olvidó de aquellos que querían dedicarse a la música y creó el Premio Dolly Parton para Cantautores, dirigido a jóvenes talentos de Estados Unidos. Becaba con hasta 20.000 dólares a los creadores de las mejores canciones originales en géneros como el country, bluegrass, blues o americana.

Salud

Pero el interés de Parton no se limitó a la educación y también destinó parte de su fortuna a la investigación sanitaria. Donó un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en 2020 para financiar las fases iniciales que hicieron posible la vacuna de Moderna contra la Covid-19.

Además, destinó otro millón de dólares al Hospital Infantil de Vanderbilt después de que su sobrina fuera tratada allí de leucemia. Desde principios de 2026, el centro de salud infantil de East Tennessee se conoce como Dolly Parton's Children's Hospital.

Desastres naturales

La cantante actuaba muy pegada a la actualidad, atenta a cualquier causa que necesitase su ayuda. En 2016, donó mil dólares al mes a las familias que perdieron sus casas tras unos devastadores incendios. Colaboró, en total, con más de doce millones.

En 2024, después de que el huracán Helene dejase solo desolación a su paso, donó otro montante para asistir de inmediato a los damnificados.