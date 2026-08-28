Starlite Marbella abre desde España una nueva puerta al gran mercado de la música latina

La música en español hace tiempo que dejó de entender de fronteras. Los grandes artistas saltan de Madrid a Miami, de México a Barcelona o de Puerto Rico a las principales capitales europeas con una naturalidad que refleja hasta qué punto el mercado global se ha convertido en una realidad. Pero para que esa circulación funcione hacen falta también plataformas capaces de conectar los distintos lados del Atlántico.

Ese es uno de los principales significados de la llegada de Premios Juventud a Starlite Marbella. Después de 23 años de trayectoria en América, los premios celebrarán el próximo 3 de septiembre su primera edición europea. El acontecimiento tiene una evidente dimensión musical y televisiva, pero también deja una lectura estratégica: España gana una nueva plataforma de conexión directa con Estados Unidos y Latinoamérica a través de Marbella.

Starlite lleva tiempo evolucionando desde el concepto tradicional de festival hacia un modelo más amplio. Su objetivo ya no consiste únicamente en reunir grandes artistas sobre un escenario, sino en generar alrededor de ellos contenidos, audiencias, relaciones con la industria y nuevas oportunidades de proyección internacional.

La dimensión de la cita se entiende también por los nombres que pasarán por Marbella. Entre las figuras confirmadas se encuentran Marc Anthony, Camilo, Christian Nodal, Wisin, Yandel, Farruko, Elvis Crespo, Eladio Carrión, Quevedo, Morat, La Oreja de Van Gogh, Ana Mena, Ángela Aguilar, Kenia Os, Mau y Ricky, Elena Rose, Alleh, Silvestre Dangond y Juan Magán. A ellos se suman creadores con gran capacidad de prescripción digital, como Lola Lolita, y personalidades como Antonio Banderas.

La combinación refleja precisamente la amplitud del espacio cultural que hoy conecta España con el mercado latino de Estados Unidos y América: artistas consolidados, nuevas generaciones, perfiles españoles con creciente dimensión internacional y grandes referentes del universo latino.

Por Starlite Marbella pasarán además nominados, medios, creadores y profesionales de la industria vinculados a una producción destinada a distintas audiencias internacionales. El evento combinará espectáculo en directo, televisión, streaming y contenidos digitales, multiplicando la capacidad de difusión de lo que suceda en Marbella.

La importancia del proyecto reside también en su carácter bidireccional. Para artistas procedentes de Estados Unidos y Latinoamérica, Starlite ofrece una puerta hacia España y Europa. Para el talento español, la plataforma permite acercarse a uno de los grandes ecosistemas audiovisuales del mercado hispanoamericano.

La alianza con TelevisaUnivision resulta especialmente relevante en ese sentido. Los contenidos producidos desde Starlite Marbella pueden circular a través de un ecosistema que conecta con audiencias de Estados Unidos, México y numerosos mercados latinoamericanos.

Los especiales protagonizados por Manuel Carrasco y Wisin los días 4 y 5 de septiembre son un buen ejemplo de este modelo. Sus conciertos serán grabados desde Starlite Marbella para convertirse posteriormente en producciones audiovisuales destinadas al mercado internacional.

El caso de Carrasco resulta especialmente ilustrativo: un artista español consolida su extraordinaria relación con el público nacional y, al mismo tiempo, encuentra desde Marbella una nueva ventana para proyectar su música hacia América.

No se trata, por tanto, únicamente de traer grandes nombres internacionales a España. Se trata también de crear desde nuestro país contenidos con capacidad de viajar fuera.

Y en esa dinámica gana igualmente el destino.

Cada producción internacional celebrada en Marbella arrastra consigo artistas, equipos técnicos, profesionales, medios y contenidos que multiplican la visibilidad exterior de la ciudad y de Andalucía.

Premios Juventud será el gran escaparate de esa estrategia durante los primeros días de septiembre. Y la lectura de fondo es: Starlite Marbella aspira a convertirse en uno de los lugares desde los que España conecte de forma permanente con el gran mercado internacional de la música en español.