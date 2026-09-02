Duran Duran regresa a Madrid 21 años después con un concierto único: cuándo será y cómo conseguir las entradas

Duran Duran regresará a Madrid 21 años después de su última actuación en la capital para ofrecer un concierto de una única noche el próximo viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena. La actuación se enmarca en la actual gira internacional Free to Love Tour, con la que el grupo está recorriendo distintos escenarios de Europa y Reino Unido.

La promotora del concierto ha anunciado esta fecha, que supondrá el regreso a España de una de las formaciones más reconocibles de la música británica de las últimas décadas. El grupo llevará a Madrid un espectáculo en el que combinará sus principales éxitos con canciones de su etapa más reciente.

Los cuatro miembros originales

Duran Duran nació en Birmingham y mantiene en su formación a sus cuatro integrantes originales: Simon Le Bon, como vocalista; Nick Rhodes, a los teclados; John Taylor, al bajo; y Roger Taylor, a la batería.

Durante el concierto en Madrid, la banda repasará canciones de sus más de cuatro décadas de trayectoria. El repertorio incluirá algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Ordinary World, Girls on Film, Save a Prayer, Hungry Like the Wolf y Rio.

El espectáculo también incorporará una selección de canciones de Danse Macabre, su último álbum de estudio, publicado dentro de la etapa más reciente del grupo.

Una gira con presencia en Reino Unido

La actuación madrileña forma parte de la gira Free to Love Tour, con la que Duran Duran ha pasado este año por algunos de los principales escenarios de Europa y Reino Unido.

Entre sus actuaciones figura su participación en BST Hyde Park de Londres, festival celebrado en uno de los grandes espacios musicales de la capital británica y con capacidad para 60.000 personas.

La gira toma su nombre del último sencillo de la formación, Free to Love, una canción coescrita y producida por Nile Rodgers, colaborador habitual de Duran Duran.

Entradas a la venta en septiembre

Las entradas para el concierto del Movistar Arena se pondrán a la venta el jueves 3 de septiembre a las 12:00 horas, a través de la plataforma oficial de venta de entradas del recinto.

Los miembros de la comunidad VIP de Duran Duran tendrán acceso a una preventa exclusiva. En su caso, podrán adquirir las entradas a partir de las 10:00 horas del mismo jueves. El concierto está planteado como una única fecha en Madrid, por lo que la banda no ha anunciado otra actuación en la capital dentro de esta gira.

Más de cuatro décadas de trayectoria

Duran Duran cuenta con una trayectoria de más de 40 años y forma parte del Rock and Roll Hall of Fame. A lo largo de su carrera ha recibido dos premios Grammy, dos Ivor Novello y dos BRIT Awards.

Entre estos últimos figura el premio a la Outstanding Contribution to Music, recibido en 2004. La banda también cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En las listas de éxitos, Duran Duran ha conseguido 18 entradas en las listas estadounidenses y 21 en el Top 20 británico, cifras que se suman a una carrera marcada por canciones que forman parte de su repertorio habitual en directo.