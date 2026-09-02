Los herederos de Dolly Parton harán realidad DOLLYFEST, el festival que la cantante dejó pendiente

El proyecto que Dolly Parton no pudo llevar a los escenarios antes de morir terminará haciéndose realidad en 2027. Los herederos de la cantante han anunciado DOLLYFEST, un festival dedicado a conmemorar su legado que se celebrará en Nashville y Londres.

Según informa EFE, las dos ciudades acogerán el evento durante dos fines de semana consecutivos, aunque por el momento no se han anunciado las fechas concretas. La celebración recuperará una iniciativa concebida por la propia artista y que sus problemas de salud impidieron materializar.

Los planes originales eran diferentes. Parton pretendía celebrar DOLLYFEST en Nashville coincidiendo con su 80 cumpleaños y la organización ya había reservado el lugar en el que tendría lugar el evento. La cantante iba a ejercer además como anfitriona y tenía previsto actuar junto a otros artistas en enero de 2026.

"Muchos saben que DOLLYFEST es un sueño de Dolly que iba a celebrarse en su 80 cumpleaños en Nashville. Teníamos el lugar reservado y el anuncio listo. Pero en agosto de 2025, Dolly tuvo que dar un paso atrás por sus problemas de salud. Mucha gente siempre pregunta: ¿Qué haría Dolly?, y bueno, en este momento, ¡DOLLYFEST es lo que Dolly haría!", han señalado sus herederos en un comunicado.

La muerte de Parton ha llevado a transformar aquella iniciativa en un acontecimiento internacional que se desarrollará en dos continentes.

"Lo que originalmente se planeó como un evento con varios artistas para enero de 2026 en Nashville, con la intención de que Parton actuara y fuera la anfitriona, se transformará ahora en una fiesta mundial inolvidable que durará dos días, dos fines de semana y dos continentes", han explicado.

Un proyecto ideado por Parton

DOLLYFEST no se celebrará inmediatamente. Los responsables del proyecto quieren que primero tengan lugar los diferentes homenajes dedicados a la artista y recuperar después la idea que ella misma había concebido.

Danny Nozell, fundador y director ejecutivo de la agencia de espectáculos CTK Enterprises, ha explicado que el objetivo es "llevar a cabo este concepto de festival que Dolly ideó".

"Es algo auténtico, algo que me parece correcto y en lo que artistas y seguidores de todo el mundo pueden participar, a la vez que les da a todos tiempo para el duelo y para planificar", ha afirmado.

Parton falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años después de una breve batalla contra el cáncer. Fue su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, quien hizo pública la noticia mediante un vídeo difundido a través de la cuenta de Instagram de la intérprete. La forma de comunicar su muerte respondía a una petición que había dejado la propia cantante.

Su estado de salud había empeorado durante los días anteriores. Cuatro días antes de morir ingresó en un hospital de Nashville debido a problemas renales, según publicó TMZ. Ese mismo día, Parton habló sobre su situación con People y reconoció que estaba atravesando momentos complicados de salud, aunque aseguró que todavía le quedaban muchas cosas por hacer.

La artista deja tras de sí una de las carreras más destacadas de la historia de la música country. Parton consiguió 11 premios Grammy y también desarrolló trabajos en el cine, además de sus facetas como empresaria y filántropa.