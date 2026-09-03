Vandalizan la estrella de Dolly Parton apenas una semana después de su muerte

La estrella que recuerda a Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood ha tenido que ser reparada después de que un vándalo la rayara apenas una semana después de la muerte de la cantante. El ataque, el primero registrado contra la placa dedicada a la artista desde que recibió este reconocimiento en 1984, añade una nota desagradable al homenaje a una de las figuras más queridas y respetadas de Estados Unidos.

Según informó Los Angeles Times, el daño fue descubierto pocos días después del fallecimiento de Parton, ocurrido el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Ana Martínez, representante de la Cámara de Comercio de Hollywood y productora de las ceremonias del Paseo de la Fama, explicó que todo apunta a que la estrella fue rayada deliberadamente.

El Hollywood Historic Trust procedió a acordonar la zona y reparar los desperfectos. La intervención, además, coincidió con una restauración que ya estaba prevista debido a las grietas provocadas por el desgaste natural de una placa que lleva más de cuatro décadas expuesta a las inclemencias y al continuo tránsitod de visitantes.

Un vandalismo recurrente en el Paseo de la Fama

El episodio no resulta, por desgracia, excepcional en Hollywood. El Paseo de la Fama sufre desde hace años actos de vandalismo contra algunas de sus estrellas. Algunas son especialmente perseguidas por razones políticas, como la de Donald Trump, que ha sido objeto de ataques en numerosas ocasiones.

La de Dolly Parton, sin embargo, nunca había sufrido un ataque de este tipo. Que el primer acto vandálico contra su estrella se produzca precisamente después de su muerte resulta especialmente llamativo tratándose de una artista que consiguió algo cada vez más infrecuente: ser admirada por estadounidenses de prácticamente todas las sensibilidades políticas.

Parton murió el 25 de agosto después de que su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, comunicara la noticia a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la cantante, siguiendo así la voluntad que ella misma había expresado para anunciar su fallecimiento.

Cuatro días antes había sido ingresada en un hospital de Nashville por problemas renales. Ese mismo día reconoció a la revista People que atravesaba dificultades de salud, aunque aseguró que todavía tenía muchas cosas por hacer.

Una figura capaz de unir a republicanos y demócratas

El contraste entre la vandalización de su estrella y el respeto que despertaba Dolly Parton no puede ser mayor. La cantante y empresaria era una auténtica institución estadounidense, una de esas figuras de la cultura popular capaces de escapar de las trincheras políticas.

Rechazó en varias ocasiones la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento civil de Estados Unidos, cuando se la ofrecieron tanto Donald Trump como Joe Biden. Su argumento era coherente con la imagen que cultivó durante décadas: no quería convertirse en una figura partidista. "Mi papá era republicano, mi mamá demócrata y yo soy hipócrita", bromeó en una ocasión sobre su decisión de mantener sus preferencias políticas en privado.

Su popularidad trascendía, en efecto, las divisiones partidistas. Y mientras desde la izquierda estadounidense también se la reivindicaba como un ejemplo de movilidad social y defensa de la clase trabajadora, desde el otro lado del espectro político se reconocía su enorme capacidad empresarial, su defensa de la responsabilidad personal y su voluntad de mantenerse al margen de las guerras culturales.

Ahora su estrella luce de nuevo reparada. La marca del vandalismo ya ha desaparecido de la piedra. El episodio, sin embargo, deja una imagen difícil de borrar: ni siquiera la memoria de Dolly Parton ha quedado completamente al margen de la creciente cultura de la confrontación.