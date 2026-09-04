La curiosa petición de Leiva a sus fans para sus últimos conciertos en Madrid: "Se buscan coristas"

Leiva quiere convertir al público de sus últimos cuatro conciertos de la gira Gigante en parte de su próximo disco. El cantante madrileño ha pedido a quienes acudan al Movistar Arena los días 8, 9, 29 y 30 de septiembre que canten junto a él una canción para grabar sus voces como fondo del tema.

"Se buscan coristas". Con este mensaje, Leiva ha anunciado en sus redes sociales la iniciativa, que permitirá incorporar las voces de los asistentes a una de las canciones que prepara para su próximo trabajo.

El artista ha compartido tanto la melodía como la letra que deberán interpretar los espectadores durante los conciertos. La canción comienza así: "Todo eso, mi amor, no lo entregan las palomas de Amazon por suerte, aún hay cosas que decir".

La letra continúa: "Me falta valor para emprender el vuelo como un pájaro y, simplemente, dejarnos ir". Leiva ha explicado que se trata de una iniciativa que considera "una cosa bonita al menos en mi cabeza" y ha animado a los asistentes a participar.

SE BUSCAN CORISTAS Para los conciertos del fin de gira en Madrid los días 8,9,29 y 30 de septiembre en @movistararenaes. Toda la Información 👉🏽 https://t.co/L5xZkUuUf3 pic.twitter.com/70LBKMujsA — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) September 4, 2026

Miles de voces para una canción

El cantante espera reunir un número elevado de voces durante las cuatro actuaciones. "Con que seamos unos cuantos miles al día vamos a tener un conjunto de voces muy guapo", ha señalado.

Los conciertos de Madrid supondrán el cierre de la gira Gigante, que comenzó en 2025 y durante la que Leiva ha reunido a más de 350.000 personas. Las cuatro fechas elegidas para esta grabación son las últimas actuaciones de la gira en la capital, por lo que el público tendrá la oportunidad de participar directamente en la creación de una de las canciones que aparecerán en el próximo disco del artista.

Una gira marcada por Gigante

La iniciativa llega después de una etapa especialmente vinculada a su último álbum, Gigante, publicado en 2025. El disco le dio nombre a la gira que ahora llega a su final en Madrid y le permitió conseguir cuatro premios de la Academia de la Música de España en su última edición.

Durante este periodo también se estrenó el documental Hasta que me quede sin voz, en el que Leiva habló de los problemas de salud que sufrió y que, según explicó, estuvieron a punto de apartarle de la música.