Sabido es que la Sociedad General de Autores de España es la encargada de recaudar los derechos de autor de cuantas obras se registran, bien literarias o musicales. De estas últimas hay una que encabeza esa lista, sobre todo por el uso de ella en el extranjero: el Concierto de Aranjuez, estrenado en 1939.

Han surgido en los últimos tiempos, por la gran influencia de los medios de comunicación —los audiovisuales en particular—, breves composiciones de piezas de carácter folclórico o del género del pop y las baladas, que por su gran difusión han estado muy cerca de desbancar a la citada universal obra sinfónica del maestro Joaquín Rodrigo. Pero no lo han conseguido, a pesar de que sus compositores han recaudado elevados derechos. Nos estamos refiriendo a dos piezas, en concreto, muy conocidas del gran público: Macarena, de Los del Río —dúo sevillano de Dos Hermanas, que se ha hecho millonario por ello— y Aserejé, divertido trabalenguas de unas jóvenes andaluzas que interpretaban el tema que les brindó su autor.

Prueba de que el Concierto de Aranjuez no ha perdido vigencia es que las grandes orquestas clásicas de todo el mundo no han dejado de llevarlo en su repertorio. Y, aparte, ponemos un ejemplo actual: en una serie televisiva turca, En tierra lejana, programada por la cadena Antena 3 durante 2026, la sintonía era la del Concierto de Aranjuez, su famoso adagio, desde luego con arreglos e instrumentación del país árabe y letra en esa lengua, que en español fue aportación muy posterior a su estreno de quien fue estrecho colaborador del maestro y administrador de sus obras: mi recordado amigo murciano Alfredo García Segura. Convertida en canción extraída del Concierto, llevaba el título original de En Aranjuez con tu amor, grabada por diversos intérpretes, empezando por el francés Richard Anthony, al que una tarde entrevisté a pie de pista del aeropuerto de Barajas, adonde aterrizó pilotando su propia avioneta, diciéndole que el maestro Rodrigo no aprobaba que nadie utilizara una parte de su obra para una pieza comercial. En perfecto español, Richard me dijo: "Ya verá usted cuando empiece a llegarle mucho dinero en derechos de autor a ver si se queja".

Ciego desde los tres años

Joaquín Rodrigo nació en Sagunto (Valencia) el 22 de noviembre de 1901. A los tres años perdió la vista casi completamente a consecuencia de la difteria. Eso fue causa para dedicarse a la música; aprendió, como es natural, el método braille.

Sus composiciones han sido definidas como "refinadas, luminosas, fundamentalmente optimistas, con evidente predominio melódico y con armonía original".

A los ocho años comenzó sus estudios musicales. En 1927, y como sus predecesores Albéniz, Falla, Granados y Turina, se trasladó a París. No hace falta hacer mucho hincapié en que la capital francesa aglutinaba entre el siglo XIX y el primer tercio del XX la intelectualidad europea. Rodrigo se matriculó en la Escuela Normal de Música y, durante un quinquenio, recibió clases de Paul Dukas, uno de sus grandes maestros.

Su boda y el famoso concierto

Viviendo en la Ciudad Luz entabló amistad con una pianista de origen húngaro-austríaco, Victoria Kamhi. Se enamoraron, fijando la boda de común acuerdo en Valencia, la tierra del compositor, el año 1933. Fue su más asidua colaboradora. Yo, que conocí al matrimonio, me fijaba en la mirada de ella hacia su marido; este siempre me sorprendía gratamente por lo siguiente: concluía una frase y la rubricaba con una sonrisa. ¿Cómo es que los invidentes —o al menos era la cualidad de Rodrigo— sonríen tan a menudo? ¿Saben sobradamente que es un gesto tan entrañable para quienes conversan con ellos?

Acabados sus años parisinos, al terminar la guerra en España la pareja se instaló en Madrid. El maestro ya traía cuidadosamente en su equipaje el manuscrito del Concierto de Aranjuez, que le reportaría la gloria universal y un seguro económico en adelante. Contaba así su creación: "Fue en el barrio Latino de París, en la primavera de 1939. Recuerdo que, hallándome una mañana de pie en mi pequeño estudio de la rue Saint-Jacques, en el corazón de ese sitio y pensando vagamente en el concierto, 'oí' cantar dentro de mí el tema completo del adagio, de un tirón, sin vacilaciones. Y en seguida, sin apenas transición, el del tercer tiempo, este absolutamente igual que figura en la obra. Rápidamente me di cuenta de que la obra estaba hecha... y escribí la guitarra con un primer bosquejo de orquesta muy rudimentario e incierto".

Estreno triunfal en Barcelona

Tomó el concierto el nombre de Aranjuez por haber sido lugar real favorecido por los Borbones. El autor quiso ambientarlo y titularlo con el nombre de la ciudad a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en las cortes de Carlos IV y Fernando VII, donde popularmente abundaban por sus calles majas y toreros.

El Concierto de Aranjuez fue estrenado en el Palacio de la Música de Barcelona el 9 de noviembre de 1940, siendo solista el muy eminente guitarrista de música clásica Regino Sáinz de la Maza, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Barcelona dirigida por César Mendoza Lasalle.

Regino había tenido "mucha culpa" en ese estreno porque, encontrándose en San Sebastián en 1938 con el maestro Rodrigo, le sugirió que le compusiese un concierto para guitarra. Y al año siguiente, el autor levantino cumplió su promesa.

Lo chusco es que Joaquín Rodrigo nunca había estado en Aranjuez. Se inspiró en una música de época, la de la corte castiza madrileña.

Poco más tarde de aquel triunfal estreno nació su hija Cecilia, nombre muy adecuado al ser el de la patrona de los músicos. Con uno de ellos matrimonió.

Cuando un creador consigue una obra genial, suele encontrarse con la dificultad de lograr otra que la supere o, al menos, la iguale. Y de ese empeño, aunque no consiguiera ese propósito, surgió la Fantasía para un gentilhombre, escrita en 1954 y estrenada mundialmente por Andrés Segovia en San Francisco (California), el 5 de marzo de 1958, por la Orquesta de San Francisco bajo la dirección de Enrique Jordá.

Pasodoble para el torero

A finales de la década de los sesenta el maestro frecuentaba una peluquería en el centro de Madrid y, al salir del local, era acompañado hasta su casa, por la calle de Serrano, por un joven doceañero con quien iba del brazo. Supo Rodrigo de los sueños del muchacho, un manchego de Ciudad Real que quería ser torero. Al escucharlo, le prometió que, cuando tomara la alternativa, le haría un pasodoble. Cumplió su palabra Joaquín Rodrigo a mediados de los años setenta, años en los que Alcalde se encaramó en el puesto de las figuras. Para celebrarlo, el matador de toros invitó al matrimonio Rodrigo a una paella que él mismo se encargó de cocinar en su casa, en el pueblo de Barajas. Tuve la suerte de ser invitado al convite. Disfruté muchísimo volviendo a encontrarme con el gran compositor y su esposa, a quien entrevisté varias veces. La última vez que nos vimos fue en la misma peluquería del maestro y mía, adonde lo había llevado su bella hija Cecilia.

Le pregunté una vez si veía siquiera un poco. Apenas se acordaba de la luz que iluminaba sus ojos siendo niño.

Era un hombre excepcional, de expresiva sencillez. Sabiéndose universalmente conocido, me dio siempre la sensación de no expresar nunca que así lo fuera. Los genios como él suelen ser así y son una lección para los que hemos tenido la fortuna de conocerlos.

El rey Juan Carlos otorgó a Joaquín Rodrigo Vidre el título de marqués de los Jardines de Aranjuez. Contaba noventa y ocho años cuando falleció el 6 de julio de 1999.