Alfredo Kraus, el gran tenor español que fue ingeniero y acabó muriendo de amor

Alfredo Kraus fue uno de los más grandes tenores líricos. Falleció hace ahora veintisiete años a la edad de setenta y uno, en Madrid, el 10 de septiembre de 1999. Había nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 24 de noviembre de 1927. Con un año de anticipación, los Amigos Canarios de la Ópera ya se han puesto a la tarea de organizarle un homenaje en su centenario. Quizás su nombre se haya oscurecido en el mundo lírico, no desde luego en su querida tierra donde un teatro lleva su nombre, y desde luego en una incontable cantidad de admiradores que lo recuerdan por su extraordinaria, bellísima voz.

Alfredo Kraus Trujillo nació de padre austriaco que se enamoró de una oriunda canaria a poco de llegar a Las Palmas. Con cuatro años ya recibía lecciones de piano. Su vocación musical se vio más adelante, en su juventud, cuestionada por su progenitor, quien con sentido práctico le aconsejó que estudiara otra carrera, pensando en su futuro profesional. Lo obedeció y terminó la de ingeniero industrial, a pesar de que, aparte de su vocación por el arte lírico, había pensado ser periodista.

Una vez cumplido el deseo de su padre, sin que ejerciera nunca de ingeniero, viajó a Milán y se detuvo ante el edificio de la Scala, nada más llegar a la plaza del Duomo, como centro de sus ilusiones. Tuvo suerte porque, por pura chiripa, conoció a una gran cantante catalana, Mercedes Llopart, que lo instruyó en el bel canto.

Ya con suficiente preparación fue escalando los peldaños necesarios hasta que en 1958 tuvo su primera gran oportunidad, como enamorado de María Callas en una inolvidable representación de La Traviata, en Portugal. Aquella diva, poco proclive a elogiar a sus parejas artísticas, celebró la calidad como tenor de nuestro compatriota.

Su extraordinaria biografía lírica reseña cinco títulos esenciales en su repertorio operístico: Werther, Fausto, Lucrezia Borgia, Los pescadores de perlas y Rigoletto. La primera obra citada le supuso repetir centenares de veces en los mejores escenarios del mundo las andanzas de su personaje más admirado de la ópera de Jules Massenet.

Muy vinculado asimismo a un género musical muy popular, el de la zarzuela, son muchas las que representó y grabó en inolvidables discos. Sus romanzas forman parte de la cultura española. Incluyó en esa faceta más cercana al público menos inclinado a la ópera, canciones del folclore español e hispanoamericano, bastantes de ellas a ritmo de bolero.

En la última etapa de su vida se dedicó a dar clase a futuros profesionales de la ópera, tarea que lo apasionaba.

Estaba casado con una bella dama, Rosa Blanca Ley Bird, con quien tuvo una hija, Patricia, quien se dedicó a la canción melódica pop. Aquel matrimonio quedó roto por la muerte de su esposa, en 1997. Un golpe durísimo para Alfredo Kraus, que padeció una fuerte depresión por un largo periodo, y falleció víctima de un cáncer de páncreas, como ya apuntamos, el 10 de septiembre de 1999. Aunque la causa de su deceso no admitía dudas, también se reflejó en los obituarios la circunstancia psicológica por la que atravesaba. ¿Se puede morir por amor? Alfredo Kraus pasó dos años llorando la desaparición de la mujer que amó tanto.