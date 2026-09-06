Bad Bunny gana su primer Emmy por el espectáculo del descanso de la Super Bowl

Bad Bunny ha ganado su primer premio Emmy por su participación en The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, el espectáculo del descanso de la Super Bowl que se convirtió en julio en el más nominado de la historia de estos premios. La producción consiguió siete galardones durante la ceremonia de los premios Creative Arts Emmy celebrada en Los Ángeles.

El espectáculo protagonizado por Bad Bunny partía con nueve nominaciones y terminó la jornada con siete premios. Además del reconocimiento recibido por el artista, la producción fue distinguida en las categorías de dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, dirección técnica, diseño de iluminación y dirección de programas especiales.

El brasileño Miguel Gandelman obtuvo el premio a la dirección musical, mientras que Charm La'Donna y Karina Ortiz fueron reconocidas por la coreografía en programas de variedades.

El espectáculo ya había establecido en julio un récord al convertirse en el descanso de la Super Bowl con más nominaciones a los Emmy. Hasta entonces, la marca correspondía al espectáculo de Lady Gaga de 2017.

Bad Bunny también fue reconocido por un episodio de Saturday Night Live que presentó en octubre de 2025. El programa recibió el premio al mejor maquillaje en la categoría de variedades, no ficción y realidad.

Un espectáculo con referencias a América

Durante su actuación en la Super Bowl, Bad Bunny defendió una concepción de América que abarca todo el continente y no únicamente a Estados Unidos. El cantante cerró una de sus intervenciones con la frase "¡Dios bendiga a América!" y utilizó después el mensaje futbolístico "Together we're America".

El espectáculo incluyó además un desfile de banderas y nombres de países desde Chile hasta Canadá. Entre los artistas invitados estuvo Lady Gaga, que participó junto a Bruno Mars en una versión de salsa de Die With A Smile. La cantante también bailó con Bad Bunny al ritmo de Baile Inolvidable.

Otro de los invitados fue Ricky Martin, que interpretó en formato acústico Lo Que Le Pasó a Hawái. En su intervención estableció una comparación entre la gentrificación y la situación colonial de Puerto Rico y la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos en el siglo XIX.

Lady Gaga, entre los nominados

El récord alcanzado por el espectáculo de Bad Bunny coincidió con la presencia de Lady Gaga entre los nominados de esta edición. La artista opta a un premio por la canción The Dead Dance, incluida en la serie Miércoles.

La ceremonia de los premios Creative Arts Emmy tuvo lugar en Los Ángeles, como anticipo de la gala principal de los premios Emmy, prevista para el 14 de septiembre en el Peacock Theater de la misma ciudad. La gala será retransmitida por NBC y estará precedida por estos reconocimientos técnicos y artísticos.