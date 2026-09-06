El alegato de Mónica Naranjo en defensa de Ceuta: "Los españoles somos poderosos porque unidos jamás seremos vencidos"

Mónica Naranjo se ha pronunciado sobre la situación que atraviesa Ceuta durante un concierto celebrado en Valdepeñas (Ciudad Real). La cantante ha aprovechado unos minutos de su actuación para lanzar un mensaje en defensa de la españolidad de la ciudad autónoma y reclamar unidad ante los últimos acontecimientos.

La intervención de la artista se produce en plena polémica por la instalación de carpas temporales en Ceuta y después de las protestas protagonizadas por ceutíes contra la acogida de inmigrantes en el puerto. A ello se suman las recientes declaraciones de un ministro marroquí que ha vuelto a reclamar el territorio.

Naranjo comenzó su intervención explicando que esa misma mañana había estado contemplando el paisaje español desde el lugar en el que se alojaba. "Estaba esta mañana viendo unas vistas maravillosas desde el lugar donde me hospedo. Estaba viendo lo bonito que es nuestro país, de norte a sur, de este a oeste, el centro...", relató ante el público.

La cantante reconoció que habitualmente procura mantenerse al margen de cuestiones políticas, pero aseguró que la situación actual la había llevado a hacer una excepción. "De repente, he sentido una gran tristeza. No soy metiche en política y creo que la cultura nunca tiene que estar mezclada, nunca. Pero debido a los momentos que estamos viviendo, que se nos va todo de las manos, no olvidemos una cosa", señaló.

"Los españoles somos poderosos porque unidos jamás seremos vencidos. Soy una mujer muy arraigada a mi país y a mis costumbres, a mis libertades. Hemos andado mucho hombres y mujeres durante muchos años", continuó Naranjo.

«CEUTA ES ESPAÑA. TODOS TENEMOS QUE ESTAR UNIDOS» Mónica Naranjo detuvo anoche su concierto en Valdepeñas para lanzar un mensaje que trasciende ideologías y siglas: «Da igual el partido político que nos guste. En este momento, más que nunca, todos tenemos que estar con Ceuta pic.twitter.com/IgfKQyvfwm — Bichito cojonero (@Eltiodela6867) September 6, 2026

"Ceuta es España"

La artista se refirió entonces a la situación de la ciudad autónoma. "No podemos permitir lo que está pasando", afirmó. "No debemos permitirlo, da igual el partido político que nos guste", añadió.

Naranjo apeló después a la unidad de los españoles y lanzó la frase más rotunda de su intervención: "En estos momentos más que nunca todos tenemos que estar unidos, Ceuta es España".

Las palabras de la cantante llegan después de que un ministro marroquí haya vuelto a reclamar Ceuta, mientras en la ciudad se han producido nuevas movilizaciones relacionadas con la acogida de inmigrantes.

"No estamos en esta vida para sobrevivir"

Naranjo terminó su discurso asegurando que "los españoles nos necesitan", antes de continuar con una reflexión sobre la necesidad de vivir y no limitarse a sobrevivir.

"No estamos en esta vida para sobrevivir, sino para vivir", afirmó. Y concluyó: "Cuando sobrevivimos es porque dependemos de algo y de ese algo no tenemos que depender, al contrario, ese algo debe depender de nosotros".