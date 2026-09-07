En esta edición especial de verano de Prohibido contar ovejas en esRadio, el programa parte de unas vacaciones en Galicia para recorrer algunos de los sonidos que descubrió durante su viaje. Una de las grandes sorpresas fue El Náutico de San Vicente, en O Grove, un local que programa conciertos sorpresa cada día durante julio y agosto y cuyo cartel no se conoce hasta el momento de la actuación.

Allí descubrió a los japoneses The Neatbeats, una banda de rock and roll de estética twist que conquistó al público con su energía y canciones como Wagyū de Twist. La conexión con Japón continúa con The 5.6.7.8's, el grupo femenino conocido mundialmente gracias a Kill Bill. El programa recupera además la curiosa historia de cómo Quentin Tarantino las descubrió en Tokio y se hizo con uno de sus discos antes de incorporarlas a la banda sonora de su película con el célebre Woo Hoo.

El recorrido pasa después por el garage rock de los británicos MFC Chicken, habituales de los escenarios españoles, y por el sonido instrumental de Los Mambo Jambo, una de las grandes debilidades del presentador. También hay espacio para Imelda May, referente del rockabilly contemporáneo, y para Vinila Von Bismark en su etapa junto a The Lucky Dados, donde combinaba rock, burlesque y una buena dosis de provocación.

El surf rock tiene su apartado propio con Los Coronas y los mexicanos Los Acapulco, mientras que The Tiki Phantomsaportan su particular estética de calaveras y su versión de Take on Me, convertida en Tiki on Me. Los Wallas, con La Playa, ponen la banda sonora más puramente veraniega.

En la recta final aparecen Juanito Wau y los Arghs, con su versión garajera de Demolición, y el espectacular pianista francés Henry Herbert, que demuestra su virtuosismo con Austin Texas Boogie Woogie. El programa se despide con T. Rex y Cosmic Dancer, cerrando una selección marcada por el rock and roll, el garage, el surf y, sobre todo, el espíritu desprejuiciado y festivo del verano.