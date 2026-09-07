Shakira vuelve a hacer historia con 'Dai Dai', la canción del Mundial arrasa en YouTube

Shakira ha superado los 1.000 millones de reproducciones en YouTube con el videoclip de Dai Dai, su colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy y canción oficial del Mundial de 2026. El vídeo ha alcanzado esta cifra en menos de tres meses desde su lanzamiento.

La cantante colombiana celebró el dato en sus redes sociales. "Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!", escribió.

Dai Dai fue lanzada en mayo y forma parte de la campaña oficial de la FIFA para el Mundial de 2026. Según la información difundida por el equipo de prensa de Shakira, el videoclip se convirtió en el primero de 2026 en superar los 1.000 millones de reproducciones en YouTube. Los beneficios obtenidos con la canción están destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Shakira y Burna Boy interpretaron el tema durante la ceremonia inaugural del torneo. La canción también volvió a sonar durante la final, disputada en julio.

Primer número uno de Shakira en Billboard

El éxito de Dai Dai también se ha trasladado a las listas musicales de Estados Unidos. Según Billboard, la canción ha alcanzado esta semana el número uno de Rhythmic Airplay, clasificación que mide la difusión de las canciones en las emisoras de radio estadounidenses.

Es el primer liderazgo de Shakira en esta lista después de 12 entradas. Su mejor resultado anterior fue el quinto puesto conseguido en 2006 con Hips Don't Lie, su colaboración con Wyclef Jean. Para Burna Boy, el número uno supone también un nuevo registro. Según Billboard, es su primer liderazgo como artista principal y el segundo en términos generales.

Dai Dai se suma a la trayectoria de Shakira vinculada a las canciones de los Mundiales. La artista colombiana participó en el Mundial de Sudáfrica de 2010 con Waka Waka y volvió a poner voz a una canción relacionada con el torneo en Brasil 2014 con La La La.