Shakira desvela el cartel de artistas para su residencia 'Las mujeres ya no lloran' en Madrid

La artista colombiana Shakira pondrá el broche de oro a su gira mundial Las mujeres ya no lloran con una histórica residencia de conciertos en Madrid que dará comienzo el próximo 18 de septiembre. Para esta ocasión tan especial, la intérprete ha querido rodearse de una destacada representación de artistas españoles y latinoamericanos, entre los que figuran nombres de la talla de Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Gale y Lia Kali.

A través de un comunicado oficial, su oficina ha confirmado a estos intérpretes y ha sumado a la lista otros talentos como Aria Vea, Louta, Maro, Santos Bravo, Yerai Cortés, Izaro, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi. Esta cuidada selección combina figuras consolidadas con proyectos emergentes, manteniendo a las mujeres como protagonistas indiscutibles para "hacer honor al nombre de la gira". Según detalla la organización, "Shakira ha convocado al semillero de la escena que viene, los talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década".

Estos creadores formarán parte de la propuesta bautizada como Es Latina, integrada dentro del llamado Macondo Park. Se trata de un complejo articulado por la propia cantante que contará con varios espacios temáticos situados en los exteriores del estadio. La oficina de la estrella colombiana ha querido matizar que, al margen de estas actuaciones, los "artistas de primer nivel" que la acompañarán sobre el escenario principal cada noche se irán desvelando en los próximos días junto a nuevas sorpresas.

El objetivo de esta iniciativa es trascender el ámbito estrictamente musical para fomentar un sentido de comunidad durante el mes que dure la residencia. Por ello, el espacio de ocio ofrecerá una amplia programación que abarcará disciplinas como la literatura, la moda, la gastronomía, el arte y la danza.

Uno de los rincones más destacados será La Biblioteca. En colaboración con Penguin Random House Grupo Editorial, este emplazamiento rendirá homenaje a la literatura iberoamericana. La programación girará en torno a la figura del escritor colombiano Gabriel García Márquez y a los libros que han marcado la trayectoria de la artista, ofreciendo un club de lectura y conversaciones diarias con diferentes autoras.

La oferta cultural se completará con El Mercado, una zona que situará a la gastronomía latinoamericana en el centro de la experiencia bajo la dirección del chef Rafa Zafra. Por su parte, los seguidores de la intérprete podrán sumergirse en El Museo de Shakira, una instalación inmersiva diseñada por el fotógrafo y realizador Jaume de la Iguana.

Finalmente, el recinto dispondrá de un área especialmente pensada para el público infantil. Como colofón, la Macondo Plaza, erigida como el corazón de esta ciudad efímera, acogerá cada noche un gran carnaval para continuar la celebración una vez concluyan los esperados conciertos.