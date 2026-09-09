Todo lo que necesitas saber de la residencia de Shakira en Madrid: así es el increíble universo Macondo Park

Después del arrollador paso de Bad Bunny por la capital, donde el puertorriqueño logró batir todos los récords de convocatoria, Madrid se prepara ahora para acoger otro hito musical de dimensiones históricas. Shakira desembarca en el recinto Iberdrola Music de Villaverde con su residencia de conciertos, un despliegue sin precedentes en España que del 18 de septiembre al 11 de octubre servirá como broche de oro a su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. En total, la colombiana ofrecerá 12 actuaciones repartidas en cuatro fines de semana por las que pasarán más de 600.000 espectadores, a razón de 50.000 asistentes por jornada.

Para la ocasión, la artista transformará un espacio de 150.000 metros cuadrados en el llamado Macondo Park, un recinto efímero diseñado por el prestigioso estudio Bjarke Ingels Group que albergará la propuesta cultural Es Latina. La experiencia irá mucho más allá de lo musical e incluirá ocho pabellones temáticos operativos desde las 12:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada.

8 pabellones con mucha historia detrás

En La Biblioteca, la literatura iberoamericana cobrará una dimensión viva y accesible. Este pabellón tomará como eje central el universo del realismo mágico y la obra de Gabriel García Márquez, combinándolo con los títulos que han marcado la vida e inspiración de la propia artista de Barranquilla. El espacio albergará conversaciones diarias con autoras contemporáneas y pondrá en marcha un club de lectura impulsado de primera mano por Shakira.

Por su parte, el pabellón El Taller se alzará como el gran escaparate del diseño y las tendencias. Allí dialogarán el talento emergente de la moda española con las más prestigiosas firmas de alta costura del país a través de pasarelas y exhibiciones exclusivas. Además, este pabellón acogerá la presentación oficial en España de ÍSIMA, la ambiciosa marca de belleza y cuidado capilar fundada por la cantante.

La vertiente gastronómica estará apadrinada por el prestigioso chef Rafa Zafra en El Mercado, combinando alta cocina con puestos de comida tradicional latina y opciones sin gluten.

Los artistas que acompañarán a Shakira

Asimismo, el recinto contará con la Sala por Occident, dotada con dos escenarios por los que pasará una nutrida selección de talento emergente de España y Latinoamérica apadrinado por la propia Shakira, con nombres como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Lia Kali o varios participantes del Benidorm Fest.

A través de un comunicado oficial, su oficina ha confirmado a estos intérpretes y ha sumado a la lista otros talentos como Aria Vea, Louta, Maro, Santos Bravo, Yerai Cortés, Izaro, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi. Según detalla la organización, "Shakira ha convocado al semillero de la escena que viene, los talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década".

De momento los portales oficiales no han explicado cómo se celebrarán estos conciertos, la programación llegará en los próximos días.

Plan de movilidad específicamente diseñado para los conciertos

Para canalizar semejante afluencia de público, la organización y el Ayuntamiento de Madrid han diseñado un plan de movilidad específico que confía en la amplia oferta diurna para escalonar las entradas y salidas de Villaverde de forma fluida. "El plan de movilidad será mejorado, como hacemos cada vez en ese proceso de prueba y error que vamos llevando a cabo", señaló el delegado, que indicó que el Consistorio dará cuenta de las medidas previstas "a lo largo de los próximos días".