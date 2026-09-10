Harry Styles anuncia dos conciertos en Madrid para 2027 sin precios dinámicos

Harry Styles ha anunciado este jueves que ofrecerá dos multitudinarios conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid los próximos 30 y 31 de julio de 2027. Estas fechas forman parte de la esperada extensión de su actual gira mundial, bautizada como Together, Together, con la que recorrerá tanto Europa como Norteamérica.

A través de sus redes sociales, el que fuera integrante de la conocida banda juvenil One Direction ha desvelado que visitará un total de doce ciudades el próximo año. Este tramo de la gira tiene previsto comenzar a principios del mes de abril en Phoenix (Estados Unidos) y concluirá por todo lo alto a finales de agosto con tres conciertos en el estadio de Wembley en Londres.

Uno de los aspectos más aplaudidos de este anuncio ha sido la política de venta adoptada por el artista. En un notable ejercicio de transparencia, Styles ha confirmado que no se permitirá el uso de los polémicos precios dinámicos, una práctica habitual en la que las plataformas de venta inflan el coste de las entradas en función de la demanda del momento. De hecho, el británico ha hecho públicos tanto los importes fijados originalmente como el precio final que pagarán los asistentes, con los gastos de gestión y los impuestos ya incluidos.

Las entradas para las citas en la capital de España saldrán a la venta el próximo 14 de septiembre. Los seguidores podrán adquirir localidades en grada por precios que oscilan entre los 75 y los 228 euros, mientras que aquellos que prefieran disfrutar del espectáculo desde la pista deberán abonar entre 143 y 284 euros.

Además, la organización ha previsto una opción muy asequible denominada bonos de diversión impredecible (Unpredictable fun). Estos pases tendrán un coste de tan solo 20 euros y se asignarán de manera aleatoria entre los solicitantes, sin que estos tengan la posibilidad de elegir la ubicación exacta de su asiento.

Para sus dos noches en el recinto madrileño, el intérprete contará con la presencia de la reconocida cantautora canadiense Feist como telonera. El resto de la gira también presume de invitados de lujo, como la estrella australiana Kylie Minogue en Los Ángeles, los artistas argentinos Ca7riel y Paco Amoroso en Dallas, o la estadounidense Caroline Polachek en París.

En la actualidad, Styles se encuentra inmerso en la primera fase de su gira, protagonizando una residencia de treinta fechas en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, que se extenderá hasta octubre. Este periplo arrancó el pasado mes de mayo en Ámsterdam y ya ha pasado por países como Brasil y México, además de batir récords en Londres.

El regreso a los escenarios de Styles coincide con la publicación, el pasado 6 de marzo, de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally, un lanzamiento que puso fin a más de tres años de silencio discográfico. Desde que emprendiera su carrera en solitario en 2016, el artista ha consolidado su posición en la industria musical, avalada por galardones de prestigio como el Grammy y el Brit Award al Mejor Álbum del Año por su anterior trabajo, Harry's House.