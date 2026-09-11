Concierto solidario de soul en Madrid a favor de Fundación Recover

La Sala Morocco de Madrid abrirá sus puertas a las 20:30 horas del viernes 18 de septiembre para acoger la cuarta edición del concierto 'Salud para África' a beneficio de la Fundación Recover. La banda Soul Track será la encargada de poner ritmo de soul a una noche cuyo objetivo es recaudar fondos para mejorar la atención sanitaria en los centros con los que trabaja la Fundación Recover en África.

En esta edición, los fondos recaudados se destinarán a la adquisición de ecógrafos portátiles, una herramienta esencial para mejorar la capacidad de diagnóstico de los profesionales sanitarios, así como para realizar un correcto seguimiento de los embarazos y la detección de posibles complicaciones en los partos de miles de mujeres.

Soul Track es una banda de ocho músicos que combina voz, guitarras, saxofón y batería para revivir el sonido más clásico del soul, con versiones de grandes artistas como Otis Redding, Wilson Pickett o James Brown, entre otros referentes del género. Se trata de un concierto perfecto para todas las edades —los menores de 16 años deberán acudir acompañados de un adulto—.

Marta Marañón, directora general de la Fundación Recover, trasladó su agradecimiento, un año más, al grupo Soul Track "por hacerlo posible y por su compromiso con nuestra causa. Muchas gracias a Tinkle por su valiosa colaboración y por haber respaldado esta iniciativa solidaria que permitirá hacer un mejor control prenatal con el fin de beneficiar a miles de mujeres y niños que nacen en comunidades rurales o en zonas periurbanas muy desfavorecidas de Camerún y Benín. Gracias, finalmente, a la Sala Morocco, siempre, por su apoyo".

El concierto 'Salud para África' nació con el objetivo de unir música y solidaridad y se ha convertido en una de las citas anuales de la Fundación Recover en Madrid. La propuesta invita a disfrutar de una noche de música en directo mientras se contribuye de forma directa a proyectos que buscan mejorar el acceso a una atención sanitaria digna y de calidad en África.

Las entradas para el concierto ya están disponibles y tienen un precio de 25 euros. Para las personas que no puedan asistir y quieran colaborar, pueden hacerlo a través de la fila 0. Tanto la venta de entradas como la colaboración con la fila 0 pueden realizarse desde 'https://entradium.com/events/concierto-solidario-salud-para-africa-madrid-sala-morocco'.