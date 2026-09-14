Liuba María Hevia lleva al Ateneo de Madrid la memoria y la poesía de Cuba

La música cubana siempre ha encontrado en España un público especialmente receptivo. Dentro de su rica diversidad, la Nueva Trova ocupa un lugar destacado. Un movimiento artístico surgido a finales de los años sesenta que hizo de la canción un espacio para la poesía, la reflexión y el diálogo con la realidad social y política.

Entre sus voces de referencia se encuentra Liuba María Hevia, cantautora, guitarrista, compositora e intérprete cubana que forma parte de este movimiento desde 1982. Junto a nombres fundamentales como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, Hevia ha construido una trayectoria marcada por la calidad literaria de sus canciones, el lirismo y la incorporación de géneros tradicionales como la guajira, el son, la habanera o el tango.

Ahora regresa a España para presentar su nuevo trabajo, Almas comunes, su 26º álbum de estudio, grabado en los Estudios Cezanne de Madrid. La gira, que recorrerá España e Hispanoamérica, tendrá una de sus citas este sábado, 19 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas, en la Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid, en la calle del Prado, 21.

El concierto permitirá escuchar en directo un repertorio en el que se encuentran canciones como Amada tierra mía, primer single del álbum; Para que nunca me olvides, A pesar del poder, Revelación, Soledad de multitudes, Ojeras o Almas comunes. También forman parte del disco Entre Madrid y La Habana, interpretada junto a Ana Belén, y Asturias, bendito sea el amor, en colaboración con el gaitero Hevia y Marisa Valle Roso.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Liuba comenta que este sábado "realizaré un recorrido por temas emblemáticos de mi carrera y también me detendré en algunas de las once canciones del nuevo disco ya que la idea no es hacer un concierto muy formal, sino también un poco dialogado". Confirma que "va a ir público cubano y español, amante de la trova, y lo que quiero es ese tipo de recorrido, de parada, de reflexión a partir de las canciones y sobre todo mostrar las novedades que incluye este nuevo álbum".

Respecto a su conexión con nuestro país, Liuba destaca que lleva viajando a España desde hace muchos años y con más frecuencia desde hace unos cuatro o cinco. Por otro lado, resalta: "Asturias ha calado en mi corazón profundamente porque mi abuelo era asturiano, de Belmonte de Miranda, uno de esos tantos emigrantes que viajó a América, en este caso a Cuba en 1920". La artista recuerda que "no dejó un día de hablarme de su amada Asturias, todos los días, literalmente todos los días mi abuelo, por una razón u otra, hablaba de Asturias y hay lugares que ama a partir de los ojos del abuelo, por eso allí siento un abrazo diferente".

Hablando del concierto que va a tener lugar este sábado, Liuba anuncia que en el escenario del Ateneo la acompañarán músicos extraordinarios como "la excelente percusionista cubana Eilyn Marquetti, Yibrán Riverola en el tres y el laúd, el gran bajista cubano José Ernesto Hermida y, en el violín, Christopher Simpson, que fue uno de los arreglistas del disco junto a Pepe Ordaz, Miguel Núñez y Arnulfo Guerra".

Un álbum entre La Habana, Madrid y Asturias

Almas comunes nace de un diálogo entre lugares, recuerdos y afectos. El disco se mueve entre Madrid y La Habana, entre Asturias y Cuba, y entre la experiencia íntima y las preocupaciones colectivas. La migración, el amor, la pertenencia, la memoria, el exilio, la pérdida, el poder y la esperanza aparecen como hilos que conectan las once canciones que componen el álbum.

La propia trayectoria de Liuba María Hevia ayuda a entender esa mirada. Nacida en La Habana el 14 de diciembre de 1964, la artista ha mantenido siempre una relación especial con sus raíces asturianas. Una de sus canciones más conocidas internacionalmente, Con los hilos de la luna, también conocida como El abuelo, es precisamente un emotivo homenaje a los emigrantes inspirado en esa herencia familiar.

Su música ha tendido puentes entre generaciones y territorios. Además de su repertorio dirigido al público adulto, Hevia ha desarrollado una extensa y reconocida obra musical para niños, cuyas canciones han formado parte de hogares, escuelas y recuerdos familiares de varias generaciones.

En Almas comunes, esa sensibilidad alcanza una nueva madurez. Las canciones hablan de la memoria sin convertirla en una carga, de la patria como un lugar que puede viajar con quien la lleva dentro y del amor como refugio y forma de resistencia. Es también un álbum que no esquiva cuestiones como el dolor, la distancia o el exilio, pero que encuentra en la ternura y la esperanza una manera de mirar hacia adelante.

Una trayectoria junto a grandes nombres

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Liuba María Hevia ha colaborado con algunos de los grandes nombres de la música cubana e iberoamericana, entre ellos Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Chucho Valdés, Omara Portuondo, Ana Belén, Pedro Guerra y Los Van Van.

En su nuevo álbum vuelve a establecer conexiones con la música española. A las colaboraciones de Ana Belén, Hevia y Marisa Valle Roso se suma el hecho de que el disco haya sido grabado en Madrid, una ciudad que ocupa un lugar central en el universo creativo de Almas comunes.

La elección del Ateneo de Madrid para esta presentación añade, además, un componente simbólico. El histórico espacio madrileño, vinculado al pensamiento, la cultura, la palabra y la memoria, se convierte en el escenario para un disco que propone precisamente un ejercicio de memoria y encuentro.

Un concierto para tender puentes

Liuba María Hevia llegará al Ateneo acompañada por excelentes músicos cubanos: Christopher Simpson, al violín; Yibrán Riverola, al tres y la guitarra; Eilyn Marquetti, a la percusión; y José Ernesto Hermida, al bajo.

La cita no será únicamente la presentación de un nuevo disco. Será también la puesta en escena de una obra construida alrededor de aquello que permanece cuando cambian las ciudades, las distancias y el tiempo: los recuerdos, los vínculos, las raíces, el amor y la esperanza.

En un mundo cada vez más ruidoso, Almas comunes propone detenerse y escuchar. Once canciones que atraviesan océanos y generaciones para recordar que la memoria puede preservar sin aprisionar, que la patria puede viajar sin desaparecer y que la música todavía puede convertirse en un espacio de encuentro entre personas y culturas.