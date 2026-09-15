Oasis anuncia dos conciertos en Barcelona en julio de 2027

La banda británica Oasis ha anunciado dos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona en julio de 2027 dentro de una nueva gira centrada en Europa, tras su retorno a los escenarios en 2025 después de más de una década separada, informa Live Nation en un comunicado de este lunes.

Los conciertos en Barcelona, única parada de Oasis en España, serán el 10 y el 11 de julio y, para conseguir entradas, los que las deseen deberán registrarse en la web antes del 17 de septiembre para optar al sorteo. Los ganadores podrán entonces comprar entradas el 25, 26 y 27 de septiembre, con tres franjas de venta cada día, y con unos precios fijos que oscilarán entre 85 y 255 euros.

La banda de los hermanos Gallagher había publicado en las últimas semanas una serie de vídeos en redes sociales con las diferentes paradas de la gira: en una de ellas un músico actuaba en un bar y tras él había colgado un póster de una exposición de Joan Miró, lo que apuntaba a Barcelona.

Gira mundial

La gira empezará en Glasgow —Escocia— el 21 de mayo, seguirá por Manchester, con 11 conciertos, Múnich —Alemania—, Barcelona, Ámsterdam, París, Roma, Slane Castle —Irlanda— y Knebworth —Reino Unido— —sede de míticos conciertos de la banda en 1996—, además de Boston y Las Vegas en Estados Unidos.

El anuncio de la gira coincide con el estreno en cines del documental Don't Look Back in Anger, que documenta el reencuentro de los hermanos tras 16 años y los conciertos de la gira de retorno de Oasis.