Arde Bogotá anuncia una nueva gira por España con entradas exclusivamente físicas

El panorama musical español se prepara para recibir la última propuesta de uno de los grupos más destacados del momento. La formación musical originaria de la Región de Murcia, Arde Bogotá, ha desvelado los detalles de la que será su próxima serie de conciertos, denominada Hervideros Vibra Mahou. Esta travesía por los escenarios nacionales servirá como marco de presentación para su esperado trabajo discográfico, Manufacturas del Club de la Gente Sola, cuyo lanzamiento oficial está previsto para el próximo 2 de octubre.

La principal novedad de este anuncio radica en el método escogido para la comercialización de los pases. En un contexto donde la digitalización y las plataformas de venta por internet dominan el mercado, a menudo con problemas de reventa y comisiones excesivas, la banda ha optado por un modelo tradicional. No habrá venta online de ningún tipo; los seguidores que deseen asistir tendrán que desplazarse físicamente a las taquillas de las salas correspondientes para adquirir sus pases, emulando la forma en la que se consumía música en directo hace décadas.

Esta decisión se complementa con la elección del tipo de espectáculo. Los murcianos apostarán por un formato boiler room, una disposición espacial que elimina las barreras arquitectónicas habituales de los escenarios convencionales. Con esta iniciativa, pretenden acortar la brecha física entre los mísicos y los asistentes, recuperando la esencia más pura y la conexión emocional que caracteriza a la música en directo.

El recorrido oficial comenzará el 29 de octubre en el hall del Auditorio de Vigo, marcando el pistoletazo de salida para una travesía que visitará ocho ciudades españolas. Justo un día después, el 30 de octubre, la música se trasladará al Gijón Arena. Ya en el mes de noviembre, la ruta continuará por el sur del país con actuaciones en Granada, concretamente en la Sala Industrial Copera el día 5, y en Málaga, en la Sala París 15 el día 6. A finales de ese mismo mes, los días 26 y 27, llegará el turno de la capital con una doble cita en la conocida Sala La Riviera.

La recta final de esta intensa agenda en vivo tendrá lugar en diciembre a lo largo de la vertiente mediterránea. El día 3 visitarán Valencia para actuar en la Sala Palau Alameda, seguidos de una parada en Alicante el día 4 en la Sala Live Marmarela. Finalmente, la banda de Cartagena cerrará el círculo actuando en casa, con dos conciertos consecutivos los días 11 y 12 de diciembre en la Sala Mamba de Murcia, consolidando así su peso en la escena musical nacional.