Ed Sheeran responde a los ataques tras el veto a Macklemore: "Mis conciertos no son un foro político"

La gira de Ed Sheeran por Estados Unidos y Sudamérica atraviesa una crisis después de que Macklemore fuera apartado del cartel tras sus intervenciones a favor de Palestina durante uno de los conciertos. El cantante británico ha asegurado que la decisión no fue suya y que correspondió a los promotores y a los recintos que acogen las actuaciones.

La polémica comenzó después de las actuaciones de Macklemore en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los días 4 y 5 de septiembre. Durante una de ellas, el rapero estadounidense lanzó proclamas a favor de una "Palestina libre" mientras presentaba su canción Hind's Hall, un tema crítico con las acciones de Israel en Gaza.

Macklemore ha afirmado posteriormente que ha sido apartado de la gira Loop Tour y ha señalado que varios estadios han comunicado al promotor que no permitirán su presencia como telonero. Según su versión, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y de la empresa Kraft Group, que también controla el Gillette Stadium de Foxborough, habría intervenido para que otros propietarios de estadios vetaran sus actuaciones.

El rapero ha sostenido que Sheeran le había explicado que las expresiones "Palestina libre" y las banderas palestinas habían resultado ofensivas para algunas de las personas con las que había hablado. Macklemore, que ha descrito al británico como un amigo, ha atribuido la decisión a los recintos y a la promotora Messina Touring Group, y no directamente al cantante.

Sheeran se desmarca de la decisión

En este sentido, Ed Sheeran ha respondido este martes a la polémica a través de Instagram. El británico ha asegurado que la salida de Macklemore de la gira fue una decisión de los promotores y no suya.

Sheeran ha explicado que ha hablado durante toda la semana con los recintos para intentar encontrar una solución, pero que finalmente la decisión de los promotores y de los propios estadios ha sido definitiva. También ha justificado su continuidad en la gira por el compromiso adquirido con sus seguidores, su equipo y el resto de músicos que trabajan en los conciertos.

El cantante ha querido además dejar clara su posición sobre el conflicto. Ha afirmado que está "horrorizado" por la situación entre Israel y Palestina y ha calificado el sufrimiento de ambas partes como una tragedia humana. Al mismo tiempo, ha señalado que tiene opiniones personales sobre el conflicto, pero que ha optado por no convertir sus conciertos en un espacio para el debate político.

Sheeran ha asegurado que respeta a Macklemore por expresar públicamente sus opiniones y ha explicado que prefiere utilizar su plataforma para mantener un espacio abierto al diálogo y reunir a personas de diferentes orígenes y culturas.

El cantante también ha sostenido que los asistentes a sus conciertos no acuden a ellos para participar en un foro político y que su prioridad es mantener la gira y proteger el trabajo de músicos, técnicos y demás profesionales que dependen de ella.

Cuatro teloneros abandonan la gira

La polémica no ha terminado con la salida de Macklemore. Horas después de la publicación de Sheeran, cuatro artistas que formaban parte de la gira han anunciado su marcha.

Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish; la banda irlandesa Beoga; el grupo danés Lukas Graham y Aaron Rowe han comunicado a través de sus redes sociales que abandonaban el tour en solidaridad con Macklemore.

Finneas ha afirmado que los artistas no deberían ser silenciados cuando expresan su apoyo a quienes consideran oprimidos y ha manifestado públicamente su respaldo a Palestina.

Los integrantes de Beoga también han justificado su decisión haciendo referencia a la historia de Irlanda y a su experiencia con el colonialismo.

La marcha de los artistas afecta a distintas etapas de la gira. Aaron Rowe y Lukas Graham estaban previstos como sustitutos de Macklemore en las fechas estadounidenses que quedaban por celebrarse. Beoga, por su parte, actuaba junto a Sheeran durante parte de los conciertos e interpretaba con él varios temas, algunos de ellos coescritos por la formación irlandesa.

Finneas tenía previsto acompañar al británico durante la posterior etapa de la gira por Sudamérica.

Las próximas fechas, pendientes de los cambios

La siguiente actuación prevista de Sheeran es el 19 de septiembre en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Después están programados conciertos en Foxborough, Atlanta, Indianapolis, Charlotte, Arlington, Hollywood y Tampa.

La gira continuará posteriormente por Sudamérica, con actuaciones previstas en Santiago de Chile, Asunción, Buenos Aires, Sao Paulo y Ciudad de México, donde está previsto el cierre del tour el 11 de diciembre.

La gira Loop Tour, que sirve de promoción para el octavo álbum de estudio de Sheeran, Play (2025), comenzó el 16 de enero de 2026 en Auckland y ha pasado hasta ahora por Australia, Latinoamérica y Norteamérica.