Harry Styles anuncia un tercer concierto en Madrid para su gira 'Together, Together'

El aclamado cantante británico Harry Styles ha sorprendido a sus seguidores españoles al confirmar una nueva fecha en nuestro país. El artista ha añadido un tercer recital a los dos que ya había programado previamente en la capital de España, enmarcados dentro de su multitudinaria gira mundial Together, Together. De este modo, a las citas iniciales fijadas para los días 30 y 31 de julio de 2027 se une ahora una tercera actuación que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027.

Según ha publicado el propio músico y compositor a través de su página web oficial, este nuevo espectáculo musical se celebrará también en el Riyadh Air Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. La hora fijada para el inicio del evento será las 20:45 horas, momento en el que el recinto vibrará con los grandes éxitos del excomponente de One Direction, que ha logrado consolidar una de las carreras en solitario más exitosas de la última década.

Cabe recordar que fue este mismo jueves cuando el británico hizo oficial que ofrecería dos paradas en tierras españolas. Estos recitales forman parte de la esperada extensión europea y norteamericana de su actual recorrido, que promete ser uno de los eventos más multitudinarios del año. A través de sus redes sociales, el artista desveló que visitará un total de doce ciudades a lo largo de los próximos meses. Dicho periplo comenzará a principios del mes de abril en Phoenix (Estados Unidos) y pondrá su broche de oro en la ciudad de Londres a finales de agosto.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este anuncio es la firme decisión respecto a la política de venta de localidades. El músico ha indicado explícitamente que durante la comercialización de las entradas no se permitirá el uso de los controvertidos precios dinámicos. Esta práctica, cada vez más habitual y criticada en la industria musical, permite a las empresas expendedoras inflar el importe de los boletos en base a la fluctuación de la demanda en tiempo real, lo que a menudo perjudica enormemente a los aficionados de los artistas.

Para garantizar la máxima transparencia, el equipo organizador ha publicado tanto los importes fijados directamente por el artista como el coste total final, en el que ya se incluyen los gastos de gestión del recinto y los impuestos correspondientes. En el caso específico de las tres fechas madrileñas, los precios para las localidades de grada oscilarán entre los 75 euros de la opción más económica y los 228 euros de la más exclusiva. Por su parte, aquellos que prefieran disfrutar del espectáculo desde la zona de pista deberán abonar entre 143 y 284 euros, dependiendo de la ubicación exacta.

Finalmente, la organización ha confirmado quién será la encargada de calentar motores antes de que la estrella británica suba al escenario. En los tres eventos programados en el estadio rojiblanco, la velada contará con la talentosa cantautora canadiense Feist como telonera. Una elección que ha sido muy aplaudida por los seguidores de la música, aportando un toque de variedad a uno de los eventos musicales más esperados del panorama cultural en los próximos años.