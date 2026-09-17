Patti Smith, Premio Princesa de Asturias, actuará gratis en Gijón el 20 de octubre

La cantante, compositora y poeta estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, regresará a España para conmemorar medio siglo desde su primera actuación en el país. La artista ofrecerá un concierto gratuito el 20 de octubre en el Teatro Jovellanos de Gijón, dentro de la programación organizada por la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la Semana de los Premios.

El recital tendrá lugar exactamente 50 años después de su primer concierto en España, celebrado el 20 de octubre de 1976 en el Pabellón del Club Juventud de Badalona.

Smith actuó entonces ante unas 5.000 personas para presentar Radio Ethiopia, su segundo álbum, publicado ese mismo año. El repertorio también incluyó canciones de Horses, su primer disco, editado en 1975, además de versiones de grupos como The Velvet Underground y The Rolling Stones. La prensa de la época describió aquella actuación como "el primer concierto de rock'n'roll que se ha visto y oído en este país" y definió a Smith como "energía humana pura".

La propia artista hizo referencia a esta coincidencia el pasado abril, después de conocer la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes. En ese momento manifestó su intención de llegar a Asturias antes de la ceremonia porque el 20 de octubre se cumplirían "exactamente cincuenta años" de aquella primera actuación española.

Patti Smith Quartet la acompañará en Gijón

Para el concierto en el Teatro Jovellanos, Patti Smith estará acompañada por el Patti Smith Quartet, formado por Tony Shanahan, Jesse Smith, Jackson Smith y Seb Rochford.

La formación interpretará algunas de las composiciones más conocidas de la trayectoria de la artista. El recital combinará la música con poemas, reflexiones y homenajes a algunas de las figuras musicales, artísticas y literarias que han marcado su obra.

El concierto forma parte de la programación especial de la Semana de los Premios, que reúne distintas actividades relacionadas con los galardonados de la edición de 2026.

La presencia de Patti Smith en Asturias también incluirá una instalación dedicada a su trayectoria en un espacio de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo. La propuesta permitirá al público acercarse a distintos aspectos de su universo poético, artístico y biográfico. El espacio incluirá elementos y referencias vinculados a las influencias musicales, artísticas y literarias de la artista estadounidense.