Rosalía pone fin a su gira mundial en Miami ante 20.000 espectadores

La cantante Rosalía clausuró este miércoles en la ciudad de Miami su ambiciosa gira mundial LUX Tour 2026, un extenso periplo que la ha llevado a ofrecer cerca de sesenta recitales a lo largo de diecisiete países diferentes. Este último espectáculo, celebrado en las instalaciones del recinto Kaseya Center, tuvo que ser reubicado en el sur de Florida de forma repentina debido a una emergencia familiar, un contratiempo que obligó a reprogramar las fechas finales del recorrido estadounidense y fijar el cierre definitivo en esta metrópoli.

Ante la atenta mirada de unos 20.000 asistentes, la artista repasó los temas que componen su cuarto álbum de estudio, titulado LUX, así como los cortes más populares de sus trabajos anteriores. "Tengo sentimientos encontrados, porque, por un lado, yo sé que echaré de menos cantar estas canciones, pero también el punto y final es necesario para que pueda existir ese interrogante de qué es lo siguiente", confesó la intérprete desde el escenario. Durante su intervención, no dudó en mostrar su más sincero agradecimiento a su equipo técnico, a sus bailarines, a su familia y a su actual pareja, la modelo Loli Bahía.

Uno de los momentos más comentados de la velada fue la celebración del ya tradicional confesionario escénico, un segmento que la cantante ha incluido habitualmente en sus presentaciones. En esta ocasión, la invitada para compartir el espacio fue la actriz Ayo Edebiri, conocida mundialmente por su papel protagonista en la exitosa serie de televisión The Bear. La intérprete norteamericana relató ante el público una experiencia personal vinculada a una relación sentimental con un hombre casado, un formato de interacción directa que ha sido el sello distintivo de esta gira y por el que han pasado figuras de la talla de Karol G, Aitana o Najwa Nimri. "Terminaste ese matrimonio dos veces", bromeó la artista catalana tras escuchar el relato.

Este punto final escénico se produce en un contexto profesional inmejorable para la artista española, apenas unas horas después de que se hicieran públicas las nominaciones a los premios Grammy Latinos. La Academia Latina de la Grabación ha otorgado a la cantante un total de siete candidaturas, incluyendo las prestigiosas categorías de Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año, lo que consolida su impacto sostenido en la industria musical a nivel global.

La puesta en escena de la gira ha destacado durante todos estos meses por su enorme ambición técnica y artística. Con un despliegue que incluye a más de cuarenta personas sobre el escenario, el espectáculo se encontraba dividido en cinco actos que fusionaban magistralmente elementos procedentes del ballet clásico, la ópera, el teatro y la música electrónica. A lo largo del concierto de clausura sonaron desde baladas creadas en la propia Florida, como es el caso de Mio Cristo Piange Diamanti, hasta éxitos globales de la talla de Despechá, Bizcochito o Saoko, logrando la ovación unánime de todo el pabellón.

Pese al cierre formal de esta extensa etapa en vivo, la agenda a corto plazo de la intérprete no contempla un descanso inmediato. Su próxima aparición televisiva de gran alcance tendrá lugar el próximo 10 de octubre en el histórico programa de comedia Saturday Night Live de la cadena norteamericana NBC. Se tratará de su segunda participación como invitada musical estelar en el icónico formato presentado por Shane Gillis, afianzando de este modo su presencia mediática en el siempre exigente mercado anglosajón. "No sé cuándo volveré a hacer un tour como este, pero solo sé que lo que he vivido me lo llevo en el corazón", concluyó la cantante antes de abandonar el escenario.