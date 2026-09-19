Shakira inaugura en Madrid su histórica residencia de doce conciertos

La cantante colombiana Shakira ha dado el pistoletazo de salida este viernes a su esperado paso por la capital de España. El recinto Iberdrola Music se ha transformado para acoger la primera de las doce veladas programadas dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, reconocida oficialmente como el tour latino con mayor recaudación de la historia.

Este evento multitudinario introduce por primera vez en nuestro país el formato de residencia artística de larga duración. Supone el mayor hito de estas características protagonizado por un artista en el continente europeo, superando las cifras de otras estrellas internacionales y con la expectativa de congregar a más de 600.000 espectadores en la ciudad hasta el próximo 11 de octubre.

El regreso a los escenarios españoles tras ocho años de ausencia ha estado precedido por una enorme expectación. Desde horas antes del inicio, miles de seguidores aguardaban a las puertas de un espacio rebautizado temporalmente como Estadio Shakira, culminando un periplo mundial que ya ha sumado más de seis millones de asistentes y numerosos reconocimientos en la industria musical.

Dentro de una ciudad efímera

Más allá de la actuación principal, la organización ha desplegado una ciudad efímera de 15 hectáreas denominada Macondo Park. Este complejo ofrece un festival inmersivo con ocho pabellones temáticos dedicados a la moda, la literatura y la gastronomía, rindiendo homenaje al universo del escritor Gabriel García Márquez y a la cultura latina contemporánea.

Pasadas las 20:30 horas, el escenario principal cobró vida. La estrella irrumpió ante una grada entregada, respaldada por un imponente despliegue visual de pantallas LED y efectos luminosos. Durante su intervención inicial, se dirigió a los presentes destacando que de las caídas se aprende a ser más fuerte, en clara alusión al mensaje de superación personal que vertebra su actual propuesta artística.

El repertorio abarcó cerca de una treintena de composiciones, transitando desde sus recientes éxitos urbanos hasta los grandes clásicos del pop latino. Temas emblemáticos como 'La tortura', 'Hips Don't Lie' o los himnos futbolísticos vinculados a los triunfos de la selección nacional provocaron el delirio del público, convirtiendo la explanada del distrito de Villaverde en un inmenso y entusiasta coro colectivo.

A lo largo de más de dos horas de espectáculo, la intérprete demostró su versatilidad musical tocando diversos instrumentos y ejecutando sus características coreografías. El broche de oro llegó con la popular sesión junto al productor Bizarrap, un tema que sirvió de catarsis masiva antes de que la noche madrileña continuara con una celebración inspirada en el tradicional carnaval caribeño.