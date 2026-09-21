Ed Sheeran rompe a llorar en pleno concierto: "No sabía si me tirarían cosas"

Ed Sheeran ha afrontado públicamente la polémica que ha sacudido su gira por Estados Unidos durante los últimos días. El cantante reapareció sobre el escenario del Lincoln Financial Field de Filadelfia después de la cancelación de la participación de Macklemore y la posterior renuncia de los artistas que debían ejercer de teloneros.

La controversia se desató después de que Macklemore quedara fuera del concierto por sus declaraciones sobre Palestina. La decisión provocó una reacción en cadena entre los músicos que formaban parte del espectáculo y obligó a Sheeran a reorganizar su actuación a contrarreloj.

El británico se dirigió directamente al público durante el concierto y reconoció que desconocía cuál sería la reacción que encontraría en Filadelfia. "Se ha dicho mucho sobre que los músicos que tocaban antes que yo no estén aquí esta noche, pero también sobre que los músicos con los que solía tocar en el escenario tampoco estén aquí esta noche", comenzó explicando.

Sheeran admitió que llegó a temer una respuesta hostil de algunos asistentes. "Y el espectáculo en sí, a estas alturas del concierto, para ser sincero, normalmente suelo salir a un escenario secundario (B-stage), y voy a ser totalmente sincero con vosotros, no sabía cómo respondería el público esta noche. No sabía si me tirarían cosas. No sabía si la gente me gritaría...", confesó visiblemente emocionado.

NOW: "I didn't know what this audience would be like tonight. I didn't know if I would have things thrown at me." Ed Sheeran announces changes to the tour after his "friends dropped out." pic.twitter.com/mMcHrWOB2R — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 20, 2026

Ese temor llevó al cantante a modificar incluso la disposición habitual de su espectáculo y prescindir del escenario secundario. "Así que, escuchad, me disculpo porque hoy no ha sido... hoy no ha sido el concierto habitual. Quité el escenario secundario porque tenía miedo de lo que pudiera pasar si me ponía en medio, y les habría hecho daño a ellos", explicó tras detenerse unos instantes, con la voz quebrada.

Durante su intervención, Sheeran también se refirió a la situación en Gaza, que calificó de "catastrófica e injustificable", antes de continuar explicando las dificultades que había atravesado para mantener en pie el concierto.

Una banda improvisada en tres días

La salida de los músicos que debían acompañarle obligó al artista a buscar una alternativa en cuestión de días. Algunas de las canciones de su repertorio, explicó, no podían ser interpretadas únicamente con el pedal de loops que utiliza habitualmente en directo.

"Así que el concierto es un poco diferente. Pero hay ciertas canciones que simplemente no funcionan con el pedal de loops. Así que, cuando mis amigos se cayeron de este concierto, pensaba: «¿Cómo voy a mantener el espectáculo igual? ¿Y cómo voy a conseguir que haya músicos en el escenario conmigo en una semana en la que nadie quiere subirse a un escenario conmigo?»", relató.

La solución llegó a través de una amiga con la que había compartido varias giras. "Y llamé a una amiga mía que es soberbia. Es un ser humano soberbio, estuve de gira con ella todo el año pasado, todo el año anterior y el anterior a ese. Y le dije: '¿Te subirías al escenario conmigo?'. Y me dijo que sí. Y le pregunté si conocía a amigos músicos y me dijo que sí. Y han tenido tres días para aprenderse estas canciones, ¡tres días para aprenderse estas canciones!", señaló.

Sheeran quiso destacar especialmente el gesto de quienes aceptaron acompañarle en Filadelfia pese a la controversia que rodeaba al concierto. El cantante aseguró que eran conscientes de las críticas que podían recibir simplemente por compartir escenario con él.

"Dijeron que sí a estar en el escenario con el conocimiento de que el mundo pensaba que yo era cierto tipo de persona. Dijeron que sí sabiendo que el mundo también podría odiarles a ellos por estar en el escenario conmigo. Y estoy tan agradecido...", afirmó.

Finalmente, presentó uno por uno a los músicos que habían aceptado incorporarse al espectáculo: "Así que quiero dar la bienvenida a Mike a la batería, a Sunjay a los teclados, a Eric al bajo, a Claire a la guitarra y a mi queridísima amiga Alicia al violín. Por favor, haced ruido".